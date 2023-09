Werk in Grünheide Auffällig viele Arbeitsunfälle in Tesla-Fabrik Stand: 28.09.2023 08:28 Uhr

In der Fabrik des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide ereignen sich einem Medienbericht zufolge auffallend viele Arbeitsunfälle. Seit der Eröffnung wurden zudem 26 Umwelt-Vorfälle gemeldet.

Vor eineinhalb Jahren hat der US-Autokonzern Tesla seine Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet. Arbeitsunfälle sind seither keine Seltenheit - das meldet jedenfalls das Magazin "Stern" unter Berufung auf bisher unbekannte Dokumente von Behörden und Rettungsdiensten.

"Fast täglich Unfälle" bei Tesla in Grünheide

Demnach gehe aus einer Aktennotiz des Landesamts für Arbeitsschutz hervor, "dass auf dem Werksgelände über einen längeren Zeitraum fast täglich Unfälle passierten". Allein zwischen Juni und November 2022 soll Tesla den Recherchen zufolge selbst mindestens 190 meldepflichtige Unfälle angegeben haben. In Deutschland sind alle Arbeitsunfälle meldepflichtig.

Laut "Stern" dokumentierten darüber hinaus Unterlagen der Rettungsstellen, dass die Fabrik von Tesla-Chef Elon Musk allein im ersten Jahr nach der Eröffnung 247-mal einen Rettungswagen oder Hubschreiber anforderte. Zum Vergleich: Umgerechnet auf die Mitarbeiterzahl, seien dies - in einem ähnlichen Zeitraum - dreimal so viele Notfälle, wie sie sich beispielsweise im Audi-Werk in Ingolstadt ereigneten.

Verbrennungen und amputierte Gliedmaßen

Die Rettungsberichte zeigten unter anderem, dass einem Mitarbeiter aus mehreren Meter Höhe eine 50 Kilogramm schwere Holzkiste auf den Kopf fiel. Ein anderer Mitarbeiter sei in einen Dosierofen mit glühend heißem Aluminium mit dem Fuß eingebrochen. Zu den durch die Retter aufgelisteten Verletzungen hätten zudem amputierte Gliedmaßen und Verletzungen durch Verbrennungen oder Salzsäure gezählt.

Der Bezirksleiter der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Dirk Schulze, sagte dem "Stern": "Diese Häufigkeit an Arbeitsunfällen ist nicht normal". Es handele sich vielmehr um ein Mehrfaches dessen, was in anderen Automobilfirmen üblich sei. "Ich habe die größte Sorge, dass irgendwann jemand zu Tode kommt."

Bisher 26 Umwelt-Vorfälle in Grünheide

Seit der Eröffnung der Fabrik vor eineinhalb Jahren hat es außerdem mehrere Umwelt-Vorfälle gegeben. Tesla hat seither 26 Umwelt-Havarien gemeldet. Das geht aus Informationen des Brandenburger Landesamts für Umwelt hervor, über die der "Stern" berichtet und die auch der Nachrichtenagentur dpa vorliegen. Dazu zählen ausgelaufene Stoffe wie Lack, Diesel sowie Brände. Ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet.

Konkret zählten zu den Havarien Austritte von 15.000 Liter Lack, 13 Tonnen Aluminium sowie 50 und 150 Liter Diesel. Der Lack-Vorfall im April 2022 war bereits bekannt. Nach Informationen des Landesumweltamtes wurden Lack und Aluminium fachgerecht oder ordnungsgemäß entsorgt. Beim Diesel sei der Boden in einem Fall ausgekoffert worden.

Gefahr für das Trinkwasser?

Der "Stern" berichtete überdies, nach einem Brand seien im September 2020 bis zu 300 Liter Löschwasser im Boden versickert; in einer Tankstelle auf dem Gelände seien 250 Liter Diesel im Mai 2023 ausgelaufen. Das Landesumweltamt machte dazu keine Angaben.

Der Leiter Ökosysteme am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Martin Pusch, sprach von einer grundsätzlich hohen Gefährdung mit Blick auf das Trinkwasser. "Es ist ein hohes Risiko der Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung aufgrund der geringen Rückhaltekapazität des Untergrunds", sagte Pusch der dpa. Tesla hat Bedenken zurückgewiesen.