Verzögerung bei Boeing Ryanair streicht Flüge im Winterflugplan Stand: 28.09.2023 13:56 Uhr

Aufgrund von Verzögerungen beim Flugzeugbauer Boeing streicht Ryanair eine Reihe von Flügen im Winterflugplan. Davon dürften auch die Herbstferien betroffen sein. Wie viele Flüge und welche Strecken genau ausfallen, ist noch unklar.

Der irische Billigfluganbieter Ryanair will eine Reihe von Flügen im Winterflugplan streichen. Grund dafür seien Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Boeing-Maschinen, teilte das Unternehmen mit.

"Die Flugstreichungen treten Ende Oktober in Kraft und werden allen betroffenen Fluggästen in den kommenden Tagen per E-Mail mitgeteilt", so Ryanair-Chef Michael O'Leary. Gästen werde je nach Wunsch eine Umbuchung oder eine Rückerstattung angeboten.

Auch Flughafen Köln/Bonn betroffen

Die Airline rechne aufgrund von Produktions-und Reparaturrückständen in den US-Boeing-Werken Wichita und Seattle nur noch mit 14 statt wie erhofft 27 neuen Flugzeugen zwischen Oktober und Dezember. Deswegen sollen an einigen Flughäfen weniger Maschinen stationiert werden, etwa in Charleroi, Dublin, Porto, Köln und einigen italienischen Städten.

Ryanair habe wegen Wartungsarbeiten an der Flotte in diesem Winter keine Ersatzflugzeuge, hieß es. Wie viele Flüge und welche Verbindungen gestrichen werden, sagte das Unternehmen aus Irland zunächst nicht. "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Fluggästen für alle Unannehmlichkeiten, die durch die Lieferverzögerungen in diesem Winter entstehen", schrieb O'Leary. Ryanair arbeite eng mit Boeing und seinem Zulieferer Spirit zusammen, um die Lieferverzögerungen zu minimieren.

Das Ziel von 183,5 Millionen Fluggästen für das Gesamtjahr sei momentan nicht gefährdet, sagte Konzernchef O'Leary. "Sollten sich die Verzögerungen jedoch verschlimmern oder sich in den Zeitraum zwischen Januar bis März erstrecken, müssen wir diese Zahl möglicherweise überdenken und leicht nach unten korrigieren." Für die Hauptreisezeit im Sommer plant Ryanair mit insgesamt 57 neuen Boeing-Maschinen.