Künstliche Intelligenz Musk will Supercomputer für KI bauen Stand: 27.05.2024 15:52 Uhr

Auch Tesla-Chef Musk will beim Thema Künstliche Intelligenz mitmischen. Sein KI-Unternehmen xAI hat dafür bei einer neuen Finanzierungsrunde sechs Milliarden Dollar eingesammelt. Einen Chatbot und einen Supercomputer kündigte er bereits an.

Der US-Unternehmer Elon Musk hat sechs Milliarden Dollar (5,5 Milliarden Euro) an Investitionen für seine KI-Firma xAI gesammelt. An der letzten Investorenrunde beteiligten sich unter anderem mehrere bekannte Risikokapitalgeber und ein saudiarabischer Prinz, wie xAI gestern mitteilte. Das bisherige Kapital des Unternehmens beläuft sich demnach auf insgesamt rund 24 Milliarden Dollar.

Unter den Investoren finden sich etwa Valor Equity Partners, Sequoia Capital und Prinz Al-Walid Bin Talal. "Die Mittel aus der Finanzierungsrunde werden verwendet, um die ersten Produkte von xAI auf den Markt zu bringen, eine fortschrittliche Infrastruktur aufzubauen und die Forschung und Entwicklung zukünftiger Technologien zu beschleunigen", erklärte xAI. Musk kündigte an, in den kommenden Wochen werde es weitere Neuigkeiten geben.

Chatbot namens Grok

Den Angaben zufolge liegt das Hauptaugenmerk von xAI auf der Entwicklung "fortschrittlicher KI-Systeme, die wahrheitsgetreu, kompetent und für die gesamte Menschheit von maximalem Nutzen sind". Gearbeitet wird etwa an einem Chatbot namens Grok. Musk will außerdem einen Supercomputer namens "Gigafactory of Compute" bauen, um die Entwicklung von xAI zu unterstützen.

Führend beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sind bislang die großen Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Meta. Die Entwicklung von KI-Modellen, die mit den Vorreitern mithalten können, setzt enorme Investitionen in IT-Infrastruktur und Know-How voraus. Musk ist einer der wenigen Investoren, die sich diesen Versuch leisten können.