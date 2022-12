Bahnprojekt Stuttgart-Ulm Vier Milliarden für 15 Minuten Stand: 11.12.2022 12:32 Uhr

Das Schienennetz der Deutschen Bahn ist 60 Kilometer länger: Auf der neu gebauten Strecke von Wendlingen nach Ulm startet heute der Regelbetrieb. Der Ausbau kostete mehrere Milliarden Euro - für zunächst eine Viertelstunde Zeitersparnis.

Mit Höchstgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde sollen von heute an Züge auf der neu gebauten Strecke zwischen Wendlingen und Ulm fahren. Mit dem neuen Winterfahrplan, der heute in Kraft tritt, geht auch die Strecke in den Regelbetrieb.

So verkürzen sich laut der Deutschen Bahn auf mehreren Verbindungen ab heute die Fahrzeiten. Zwischen Ulm und Wendlingen werden künftig stündlich Regionalzüge mit Tempo 200 fahren, außerdem fährt einmal pro Stunde ein ICE über die Neubaustrecke und erhöht etwa das Tagesangebot zwischen Stuttgart und München um rund 20 auf 90 Fahrten.

Mega-Projekt für neun Milliarden Euro

Die Neubaustrecke ist Teil des Bahn-Projekts Stuttgart-Ulm. Das gesamte Bahnprojekt Stuttgart-Ulm mit der Neubaustrecke samt der 85 Meter hohen Filstalbrücke, dem Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt und der unterirdischen Anbindung an den Flughafen kostet insgesamt mehr als neun Milliarden Euro. Während die Neubaustrecke nun fertig ist, lässt die Fertigstellung des Stuttgarter Hauptbahnhofs noch immer auf sich warten.

Das ist auch für die neue Bahnstrecke, die zur Hälfte durch den neu gebauten Tunnel verläuft, ein Problem. Denn der Bau zwischen Wendlingen und Ulm könne seine Vorteile erst ab 2025 komplett ausspielen, wenn auch der neue Hauptbahnhof Stuttgart 21 fertiggestellt ist, hieß es von der Deutschen Bahn.

Zeitgewinn beträgt 15 Minuten

Die Baukosten allein für die Strecke betragen knapp vier Milliarden Euro. Sie wurden vom Bund sowie vom Land Baden-Württemberg und der Europäischen Union finanziert und bringen den Reisenden derzeit gerade einmal 15 Minuten Zeitgewinn. Ist der Stuttgarter Bahnhof fertig gestellt, soll der Zeitgewinn immerhin rund 30 Minuten betragen.

Die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm wurde bereits am Freitag offiziell von Land und Bahn eröffnet. Im Beisein von Bahnchef Richard Lutz, Verkehrsstaatssekretär Michael Theurer (FDP) und des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) legte ein ICE die etwa 60 Kilometer lange Strecke zurück, um das Milliarden-Projekt in Ulm einzuweihen - pünktlich.