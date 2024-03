Tarifkonflikt Bahn klagt gegen Streik der GDL Stand: 11.03.2024 11:40 Uhr

Es ist der sechste Streikaufruf der GDL in diesem Tarifkonflikt. Nun versucht es die Deutsche Bahn erneut vor Gericht. Der Konzern hat einen Eilantrag eingereicht - "grundlos" und "unverhältnismäßig" sei der Ausstand.

Die Deutsche Bahn geht nun vor Gericht gegen den neuen Streik der GDL vor. Der Konzern reichte einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main ein.

Vor allem der "viel zu kurze Vorlauf" von 22 Stunden im Güterverkehr sei "eine blanke Zumutung", so DB‑Personalvorstand Martin Seiler. "Wir halten diese Wellenstreiks für unverhältnismäßig. Sie gefährden die Versorgung im Land."

Der Streik sei zudem "grundlos", weil die DB mehrfach betont habe, die Verhandlungen auf Grundlage des Gesamtvorschlags der Moderatoren zu Ende führen zu wollen. "Diese Unplanbarkeit des Zugverkehrs ist nicht hinnehmbar. Menschen müssen zur Arbeit, Waren müssen in die Fabriken, Kohle muss in die Kraftwerke, ohne die Bahn geht nichts mehr in diesem Land", so Seiler.

Sechster Arbeitskampf im Tarifkonflikt

Die GDL hatte am Sonntagabend zum inzwischen sechsten Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt mit der Bahn aufgerufen. Ab Dienstagmorgen soll der Personenverkehr für 24 Stunden bestreikt werden. Im Güterverkehr soll der Streik bereits heute um 18 Uhr beginnen.

Die GDL hatte den Streik deutlich kurzfristiger angekündigt als die vorigen Arbeitskämpfe. Mit den sogenannten Wellenstreiks will Gewerkschaftschef Claus Weselsky den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Die Bahn hatte im laufenden Konflikt schon einmal versucht, einen Arbeitskampf der GDL juristisch zu verhindern, hatte dabei aber in zwei Instanzen keinen Erfolg.