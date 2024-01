"Deutschland-Tempo" Modernstes ICE- Instandhaltungswerk startet Stand: 11.01.2024 14:13 Uhr

In Cottbus ist heute das neue Instandhaltungswerk für ICE der Deutschen Bahn offiziell eröffnet wurden. In den kommenden Jahren sollen dort insgesamt 1.200 neue Arbeitsplätze entstehen.

Das modernste und größte ICE-Instandhaltungswerk der Deutschen Bahn ist heute ein Cottbus in Betrieb genommen worden. Weniger als 20 Monate nach dem Spatenstich haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bahn-Vorstandschef Richard Lutz die fast 450 Meter lange Werkhalle offiziell eröffnet. Dort soll künftig die ICE-4-Flotte gewartet wird.

Der Bau der zweigleisigen Halle erfolgte in 20 Monaten, Scholz sprach von einem neuen "Deutschland-Tempo". Das Werk setze Maßstäbe für große Vorhaben überall im Land. Woidke betonte, dass zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Strukturwandel-Region das Vertrauen in Versprechen der Politik stärken würden.

Wartung in nur zwei Wochen

Das Bahnwerk ist eines der wichtigsten Vorhaben, um die Lausitzer Kohleregion zu unterstützen. Es wird über das Strukturstärkungsgesetz des Bundes finanziert. Mit der Inbetriebnahme entstehen am Standort 450 Arbeitsplätze. Bis 2026 sollen es insgesamt 1.200 sein. Der Konzern hat nach eigenen Angaben auch die Berufsausbildung gestärkt und die Zahl der Ausbildungsplätze deutlich erhöht. Somit können Arbeitsplätze im Werk mit eigenen Auszubildenden besetzt werden.

In der Halle werden die Züge zum Teil demontiert und schwere Teile wie Fahrmotoren oder Drehgestelle ausgetauscht. Das geht innerhalb von rund zwei Wochen - nach Bahnangaben so schnell wie in keinem anderen Werk. Für die Wartung passen die 374 Meter langen ICE in voller Länge in die Halle. So können Arbeiten an den Zügen gleichzeitig ausgeführt werden.

Der ICE 4 ist das Rückgrat des Fernverkehrs der Bahn. Die DB erhält 137 Züge dieser Bauart. Insgesamt sollen bis Ende des Jahrzehnts rund 450 ICE-Züge unterschiedlicher Baureihen unterwegs sein. Im Jahr 2026 soll der Neubau einer zweiten, viergleisigen Instandhaltungshalle in Cottbus fertig sein.