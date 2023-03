Aussage von Firmenchef "TikTok hat niemals US-Daten an China gegeben" Stand: 22.03.2023 07:51 Uhr

Hat TikTok Daten von US-Nutzerinnen und -nutzern an China weitergegeben? TikTok-CEO Chew weist den Vorwurf vor einer Anhörung vor dem US-Kongress zurück und beteuert, sein Unternehmen werde dies auch nie tun.

Kurz vor einer Anhörung im US-Kongress werden Einzelheiten der Aussagen des Firmenchefs Shou Zi Chew bekannt. In einer schriftlichen Aussage vom Abend wird Chew mit den Worten zitiert: "TikTok hat niemals Daten von US-Nutzern an die chinesische Regierung weitergegeben oder eine entsprechende Anfrage erhalten". Auch würde TikTok einer solchen Anfrage nicht nachkommen, sollte sie jemals gestellt werden, heißt es in dem Papier.

"ByteDance nicht unter der Kontrolle Chinas"

Die TikTok-Mutter ByteDance sei nicht im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung oder staatlichen Einrichtung, beteuert Chew demnach.

Lassen Sie mich das unmissverständlich sagen: ByteDance ist kein Vertreter Chinas oder eines anderen Landes.

Stattdessen seien 60 Prozent von ByteDance in Besitz globaler Investoren, so Chew - darunter Blackrock, General Atlantic und Sequoia. Etwa 20 Prozent seien in Besitz der Gründer des Unternehmens, weitere 20 Prozent von Mitarbeitenden - "darunter Tausende von Amerikanern".

Befragung Chews für morgen geplant

Die Stellungnahme soll die Linie enthalten, die Chew morgen bei seiner Befragung vor einem US-Kongressausschuss vertreten soll. Inhaltlich geht es um eine mögliche Weitergabe TikToks von Nutzerdaten an die Regierung in Peking. In den USA gibt es derzeit Überlegungen, ein Verbot für die App auszusprechen.

Zuletzt hatte ByteDance eingeräumt, dass sich Mitarbeitende unerlaubt Zugang zu Daten von Nutzern verschafft haben. Wie eine Sprecherin des Mutterkonzerns in den USA bestätigt hatte, waren persönliche Daten von mindestens zwei Journalisten betroffen. Wegen des Vorfalls waren nach Angaben des Unternehmens inzwischen vier Mitarbeitende entlassen worden.

TikTok-Verbot auf Regierungshandys

Nachfolgend hatten mehrere Regierungen die Nutzung von TikTok auf Diensthandys verboten - darunter Deutschland, die USA und Kanada. TikTok hat nach Angaben des Unternehmens in den USA mehr als 150 Millionen Nutzende, die mindestens einmal pro Monat die App öffnen. Laut TikTok machen diese Nutzende zehn Prozent der Gesamtnutzerschaft der App aus.