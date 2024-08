Technische Probleme und Warteschlangen Ticket-Ärger wegen Oasis Stand: 31.08.2024 18:15 Uhr

Die Freude bei den Fans der Britpopband Oasis war nach der Comeback-Ankündigung groß. Doch nun gibt es Ärger: Wegen der "beispiellosen Nachfrage" hingen die Fans stundenlang in Ticket-Warteschlangen, viele erlebten am Ende eine Enttäuschung.

Fehlermeldungen und lange Wartezeiten: Der Kartenverkauf für die Reunion-Tour von Oasis verläuft holprig. Viele Fans beklagen sich über Chaos auf den Verkaufsplattformen.

"Today is gonna be the day of not getting tickets", schrieb ein Nutzer angelehnt an die berühmten ersten Worte des Oasis-Klassikers "Wonderwall" bei X. Eine andere Nutzerin scherzte: "Klar, nur eine halbe Million Leute vor mir in der Warteschlange für Oasis-Tickets, da bin ich sehr optimistisch!"

Ärger über Warteschlangen und hohe Preise

Offenbar hatten die Veranstalter nicht mit einer derart großen Nachfrage gerechnet. Mehrere Webseiten waren rund um den Verkaufsstart für die insgesamt 17 Konzerte 2025 in Großbritannien und Irland vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt aufrufbar, anderswo hingen Fans lange in der Warteschlange fest. Angeboten wurden mehr als eine Million Tickets - zu Preisen ab etwa 88 Euro.

Beim Zugriff auf die wenigen autorisierten Verkaufsseiten, darunter Ticketmaster und Gigs and Tours, kam es teilweise zu Fehlermeldungen.

Andere Kunden klagten, dass sich die Preise für die Karten am Ende ihrer Wartezeit plötzlich verdoppelt hatten. "Dieses Gefühl, wenn du vier Stunden in der Schlange stehst und dann feststellst, dass der Preis für ein Ticket von 148 Pfund auf 355 Pfund gestiegen ist", kommentierte eine Nutzerin im Onlinedienst X. "Wie kann es sein, dass das nicht illegal ist?".

Oasis warnt vor gefälschten Tickets

Die Band selbst hatte vorab von einer "beispiellosen Nachfrage" gesprochen, warnte aber auch vor unberechtigten Weiterverkäufen von Konzerttickets zu aufgeblasenen Preisen. Außerhalb der offiziellen Verkaufsplattformen erscheinende Tickets seien entweder gefälscht oder würden von den Veranstaltern storniert, erklärte die Gruppe nach Verkaufsstart auf X. Zuvor waren Vorverkaufs-Tickets teils für das 40-fache des eigentlichen Preises einer Stehplatzkarte angeboten worden, wie unter anderem die BBC berichtete.

Die Begeisterung über das Comeback der Brüder Noel und Liam Gallagher nach 15 Jahren Bühnenpause ist weltweit riesig: Die Streams von Oasis vervierfachten sich in Deutschland binnen eines Tages nach der Ankündigung, wie GfK Entertainment auf Anfrage mitteilte.

Versöhnung nach Jahren des Streits

Oasis gilt als eine der erfolgreichsten Bands der britischen Musikgeschichte. Mit Liedern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" und "Supersonic" prägte die Gruppe aus Manchester die Popkultur der 1990er-Jahre. Wegen des Streits der beiden Gallagher-Brüder löste sich die Band 2009 auf.

Am Dienstag hatte die Band ihr Comeback bekanntgegeben. Nach den Konzerten in Großbritannien und Irland sind 2025 auch Auftritte außerhalb Europas geplant.