Comeback der Britpop-Band Oasis kündigt neue Tour an Stand: 27.08.2024 15:49 Uhr

Nach jahrelangem Streit planen Noel und Liam Gallagher von der Band Oasis ein Comeback. Nächsten Sommer wollen sie wieder auf der Bühne stehen. Geplant sind Konzerte in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin.

Die Britpop-Band Oasis ist wieder da. Heute Morgen wurde ein kleiner Videoclip veröffentlicht, der in Erinnerungen und vergangenen Gefühlen schwelgt - und vierzehn Konzerte ankündigt: zunächst in Großbritannien und Irland, im Juli und August kommenden Jahres.

Am Samstag startet der Vorverkauf und im Radioprogramm der BBC wurde schon spekuliert, wie Fans den Samstag verbringen - vor dem Computer beim regelmäßigen Neu-Laden des Ticketportals.

Konzerte könnten schnell ausverkauft sein

Dass die Konzerte in kurzer Zeit ausverkauft sein werden, ist keine Frage, ganz gleich, was die Tickets kosten. DJane und Musikautorin Edith Bowman vergleicht Oasis mit den Beatles, was die Faszination der Band angeht.

"Oasis haben immer gesagt, sie seien von den Beatles beeinflusst worden. Und für ihre Fans in den 1990er-Jahren waren Oasis deren Beatles, eine Band, mit der sofort eine Bindung entstand", sagt Bowman.

Die Tournee beginnt am 4. Juli in Cardiff, dann geht es weiter nach Manchester, in die Heimat von Oasis. Außerdem sind Auftritte im Wembley-Stadion in London, in Edinburgh und Dublin vorgesehen. Auf der Webseite der Band heißt es, man plane, die Tour "später im nächsten Jahr auf andere Kontinente zu bringen".

Edith Bowman meint, der Oasis-Sound sei zeitlos. Und locke darum weltweit auch jüngere Fans an: "Sie sind eine dieser Bands, bei denen die Eltern die Musik an ihre Kinder weitergeben. Mein Neffe kann es kaum erwarten, zu einem Konzert zu gehen. Mein Elfjähriger lernt die Oasis-Songs auf der Gitarre. Als Eltern kann man stolz diese Musik weitergeben, die man liebt."

Jahrelanger Streit nach Trennung

Nicht nur mit ihren musikalischen Erfolgen, auch mit ihren heftigen Zerwürfnissen hatten die Gallagher-Brüder Noel und Liam immer wieder Schlagzeilen gemacht. Bis es 2009 nach einem Konzert in Paris, bei dem die beiden sich hinter der Bühne prügelten, zur Trennung kam.

Die beiden beschimpften sich im Netz jahrelang gegenseitig weiter. Will Hodgkinson, Musikkritiker der Times, erinnert sich an ein durchaus sehr kreatives Zitat von Noel über Liam: Liam sei einer der zornigsten Männer der Welt. Er sei ein Mann mit einer Gabel in einer Welt von Suppe.

Noel hatte nach der Auflösung von Oasis mit seiner Band "High Flying Birds" durchaus Erfolg. Aber sein jüngerer Bruder Liam füllt die größeren Hallen und war im Juni auf Tour, um das 30. Jubiläum von "Definitely Maybe" zu feiern, der Debut-Platte der Band.

2009 kam es nach einem Konzert zur Trennung von Oasis.

Viele weiter Auftritte von Oasis möglich

Zum Jahrestag erscheint nun auch eine Sonderedition des Albums. Spekuliert worden war in den vergangenen Tagen zudem über einen Auftritt beim berühmten Festival in Glastonbury. Davon ist bisher noch nichts zu hören, aber das könne ja vielleicht noch kommen, meint Musikjournalist Paul Stokes.

"Noel geht berüchtigter Weise gerne nach Glastonbury, aber nicht zum Spielen, denn dann müsste man ja bis zum eigenen Auftritt als letzte Band nüchtern bleiben", so Stokes. "Ich kann mir gut vorstellen, dass Glastonbury vielleicht im Jahr danach kommt."