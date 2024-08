Gerüchte um Wiedervereinigung Comeback der Oasis-Brüder? Stand: 26.08.2024 17:36 Uhr

Schon länger wird über eine Wiedervereinigung von Oasis spekuliert - nun verdichten sich die Zeichen, dass Liam und Noel Gallagher nach 15 Jahren bald wieder zusammen auftreten könnten.

Offenbar wollen Liam und Noel nicht länger wütend auf das Vergangene zurückblicken. Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts deuten die beiden mit einem Kalenderblatt an, dass morgen früh um acht Uhr englischer Zeit etwas passieren könnte. Wenn es schlecht läuft, könnte es nur um eine Ankündigung rund um den 30. Jahrestag des Erscheinens des ersten Oasis-Albums "Definitely Maybe" gehen, meint Musikjournalist Paul Stokes in der BBC.

Widmung beim "Reading Festival"

Aber er denkt, dass mehr dahintersteckt: "Vielleicht geht es nur um das Plattenjubiläum in dieser Woche vor 30 Jahren. Aber es gibt in der Musikindustrie schon länger ziemlich intensive Gerüchte, dass Oasis wieder zusammenkommen könnten. Ich glaube, die Fans werden morgen früh sehr glücklich sein."

Dass Liam und Noel sich offenbar wieder nähergekommen sind, konnten Konzertbesucher gestern beim Reading Festival feststellen, als Liam den Oasis-Song "Half the world away" seinem Bruder Noel widmete.

Liam Gallagher, ehemaliger Leadsänger bei Oasis, auf der Bühne des Reading Festivals

So wie John Lennon und Paul McCartney bei den Beatles oder Mick Jagger und Keith Richards bei den Rolling Stones gelten Noel und Liam Gallagher als kongeniales Duo. Mit feinstem Gitarren-Pop leiteten die beiden Gallaghers vor 30 Jahren mit ihrem Debüt Album Definitely Maybe die Ära des Brit Pop ein. Ob Oasis oder die Konkurrenten von Blur die Stilrichtung erfunden haben, ist bis heute umstritten.

Unumstritten ist jedoch die Magie, die von den selbstbewusst, teils überheblichen Gallagher-Brothers mit den verwuschelten Haaren und den Sonnenbrillen ausging: Noel der begnadete Songwriter, Liam die markante Stimme.

Hass-Liebe zwischen beiden?

Musikjournalistin Miranda Sawyer sagt dazu: "Beide haben ja weiterhin in ihren Solo-Karrieren Oasis-Songs gespielt. Es geht darum, sie beide auf der Bühne zu haben. Meine Theorie ist, dass die besten Bands immer zwei dominante Charaktere haben, die miteinander in einer Art Hass-Liebe verbunden sind. Und die beiden haben ja sogar körperliche Auseinandersetzungen gehabt, insofern sind Oasis das Paradebeispiel dafür."

Seit der Trennung 2009 hat Noel mit seiner Band High Flying Birds durchaus Erfolg. Aber sein jüngerer Bruder Liam füllt die größeren Hallen und war im Juni auf Tour, um das 30. Jubliäum von "Definitely Maybe" zu feiern. Und jetzt? Die Gallagher-Brüder wieder zurück in Wembley, Manchester oder gar dem legendären Glastonbury?

Liam und Noel gut in Form

Britische Zeitungen unken, Noel könnte nach einer Scheidung, die 20 Millionen gekostet hat, durchaus finanzielles Interesse an einem Oasis-Comeback haben.

Stokes meint: "Geld dürfte schon eine Rolle spielen, wenn sie sehen, was für große Konzerte ihre Konkurrenzbands wie Blur oder Pulp immer noch spielen, das Publikumsinteresse ist da. Aber dazu kommt: Liam hat gerade seine Tour beendet, hat viel für seine Stimme getan, klingt so gut wie bei der Trennung der Band. Ein guter Zeitpunkt für ein Revival, und Noel tourt auch und ist auch gut in Form."