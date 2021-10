Autovermietung Preise für Mietwagen explodieren Stand: 12.10.2021 13:23 Uhr

Die Preise für Mietwagen sind drastisch teurer als vor der Corona-Pandemie. Die Preissteigerungen treffen Urlauber in einigen Regionen besonders hart.

Wer sich jetzt im Urlaub einen Mietwagen nimmt, muss deutlich mehr bezahlen: Bis zu 78 Prozent kann ein Mietwagen in diesem Jahr mehr kosten als vor der Corona-Pandemie. Das ergab eine Auswertung des Portals Check24. Vor allem in beliebten Urlaubsländern wie Spanien und Italien ist der Anstieg zum Vorkrisenniveau enorm. Dort müssen Urlauber bis zu 150 Prozent mehr für einen Mietwagen zahlen.

Auch im Vergleich zu 2020 sind die Preise noch einmal deutlich angestiegen, wie eine Auswertung des Verbraucherportals Billiger-mietwagen.de zeigt. Etwa 40 Prozent mehr als im vergangenen Jahr kosten Mietwagen im Oktober. Besonders in Spanien und Italien sind demnach Mietwagen mehr als 80 Prozent teurer geworden.

Herbstferien sind nicht Preistreiber Nummer eins

In Deutschland bekommen Verbraucher das Plus ebenfalls zu spüren: Im Vergleich zum vergangenen Jahr kosten Mietwagen etwa 32 Prozent mehr. Damit fällt der Aufschlag zwar geringer aus als in den Mittelmeerländern, dennoch ist der Unterschied zum Vorjahr deutlich. Und im Verhältnis zum Vorkrisenniveau sind die Preise gar um 93 Prozent gestiegen, wie aus der Auswertung von Check24 hervorgeht.

Dabei scheinen nicht unbedingt die Herbstferien der Preistreiber zu sein: Check24 hat die aktuelle Situation mit den Preisen vor vier Wochen, also außerhalb der Herbstferien, verglichen. Hier liegt der Anstieg im Schnitt nur bei fünf Prozent, in einigen Ländern wie Italien gibt es sogar Rückgänge.

Chipmangel in der Autoindustrie wird zum Problem

Die Preissteigerung war bereits abzusehen, da die Händler zu wenig Fahrzeuge im Bestand haben: Zuletzt warnten Händler wie Sixt, dass durch Produktionsengpässe in der Autoindustrie die große Nachfrage nach Mietwagen vermutlich nicht bedient werden könnte. Jens Hilgerloh, Präsident des Bundesverbands der Autovermieter (BAV), schätzte im September, dass durch die Lieferengpässe etwa 20 bis 25 Prozent der von den Vermietern in Deutschland benötigten Fahrzeuge nicht geliefert werden können und somit etwa 75.000 Wagen in den Flotten fehlen.

Dadurch ließe sich die Nachfrage, die sich langsam wieder in Richtung Vorkrisenniveau entwickelt, nicht decken, bestätigt Sixt-Chef Alexander Sixt: "Unabhängig von der aktuellen Herbstferienzeit nähert sich das Mobilitätsverhalten der Menschen wieder der Vorkrisenzeit an", sagt er. "Die hohe Nachfrage trifft nach wie vor auf eine Knappheit bei den verfügbaren Mietwagen." Daher sehe man aktuell "vereinzelt ein erhöhtes Preisniveau bei Mietwagen".

Verkleinerte Flotten

Neben dem Chipmangel nennt der Sixt-Chef noch einen anderen Grund für das verknappte Angebot: Die Mietwagenflotten waren in der Corona-Krise verkleinert worden, wodurch nun Autos fehlen. Teilweise wurden die Bestände während der Krise um bis zu zwei Drittel heruntergefahren. Sixt versucht nun gegenzusteuern und die Flotte wieder aufzubauen. Allein im zweiten Quartal habe man 70.900 Fahrzeuge eingekauft.