Start von Threads Meta fordert Twitter mit Konkurrenz-App heraus Stand: 06.07.2023 05:07 Uhr

Der Facebook-Konzern Meta macht Twitter mit einer neuen App namens Threads Konkurrenz. In der Nacht fiel der Startschuss für die Anwendung, die nun in mehr als 100 Ländern abrufbar ist - jedoch fürs erste nicht in der EU.

Der unter Elon Musk in die Krise geratene Kurznachrichtendienst Twitter hat einen neuen Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta brachte in der Nacht seine App Threads mit ähnlicher Funktionsweise in mehr als 100 Ländern an den Start.

Deutschland und andere EU-Staaten sind allerdings nicht darunter - und es blieb offen, wie schnell sich das ändern könnte. Der Konzern verweist auf noch offene regulatorische Fragen. Man werde aber laufend prüfen, die App auch in Europa anzubieten.

Zwei Millionen Nutzer binnen zwei Stunden

Threads ist an Metas populäre Foto- und Video-App Instagram angebunden und gilt als potenziell aussichtsreichste Konkurrenz für Twitter. Grund ist ein Startvorteil: Meta kann für seine Twitter-Kopie von Anfang an auf bereits bestehende Verbindungen zwischen mehr als einer Milliarde Nutzern zurückgreifen. Bei anderen Twitter-Konkurrenten wie Bluesky und T2 müssen solche Verknüpfungen erst neu entstehen.

Laut Meta-Chef Mark Zuckerberg kamen gleich in den ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung der App zwei Millionen Nutzer auf die Plattform. Instagram-Nutzer können für Threads einfach ihr Profil bei der Foto-App übernehmen.

Text-Beiträge bei Threads können bis zu 500 Zeichen lang sein und Links, Fotos sowie bis zu fünf Minuten lange Videos enthalten. Beim 2006 gestarteten Twitter lag die Text-Grenze ursprünglich bei 140 Zeichen und wurde später auf 280 Zeichen verdoppelt.

Strengere EU-Regeln schrecken Meta ab

Mit Blick auf die EU verwies Instagram-Chef Adam Mosseri darauf, dass es kompliziert sei, "einige Gesetze einzuhalten, die im kommenden Jahr greifen werden". Man habe in Europa keine App auf den Markt bringen wollen, die nicht zukunftssicher sei, sagte er dem Technologieblog "The Verge".

Mosseri dürfte den Digital Markets Act meinen, der striktere Regeln für Online-Plattformen festlegt. Unter anderem wird die Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Diensten schwieriger. Bis zur Threads-Einführung in der EU können Nutzer aus der Region Beiträge zwar in einer Web-Ansicht betrachten, sie aber weder teilen noch liken.