Tarifkonflikt Bodenpersonal beendet Streik bei der Lufthansa Stand: 09.03.2024 08:35 Uhr

Nach mehr als zwei Tagen Ausstand hat das Bodenpersonal der Lufthansa am Morgen seinen Streik beendet. Trotzdem warnt die Fluggesellschaft für heute noch vor möglichen Ausfällen.

Das Bodenpersonal der Lufthansa hat seinen rund zweitägigen Warnstreik beendet. Zum Schichtbeginn um 7.10 Uhr hätten die Beschäftigten ihre Arbeit wieder aufgenommen, teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft mit. Heute könne es aber weiterhin Verspätungen und Ausfälle geben.

Der Betrieb solle im Laufe des Tages nach und nach wieder hochgefahren werden, Erklärte die Lufthansa weiter. Am Morgen fielen an den Flughäfen in Frankfurt und München trotzdem noch mehrere Verbindungen aus, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Die Airline riet Fluggästen, sich auch nach dem Ende des Streiks über die Webseite oder App regelmäßig über den Status des geplanten Fluges zu informieren.

Hunderttausende Passagiere betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hatte die etwa 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bodenpersonals zu dem Ausstand aufgerufen. Am Donnerstag um 4.00 Uhr hatte der Streik begonnen. Laut Lufthansa konnten an den vergangenen beiden Tagen daher nur zehn bis 20 Prozent der geplanten Flüge angeboten werden. Hunderttausende Reisende waren von den Ausfällen betroffen.

Zusätzlich hatte an den Flughäfen Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf am Donnerstag auch das Sicherheitspersonal die Arbeit niedergelegt. Dadurch mussten in Frankfurt und Hamburg an diesem Tag sämtliche Abflüge gestrichen werden. Nur der Umstieg im Transitbereich war möglich.

Es drohen weitere Streiks

Die nächsten Verhandlungen im Tarifkonflikt bei der Lufthansa sollen am 13. und 14. März stattfinden. Ver.di fordert für die Beschäftigten des Bodenpersonals unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Lufthansa hat bislang bei 28 Monaten Laufzeit zehn Prozent höhere Gehälter angeboten.

Fluggäste müssen in naher Zukunft zusätzlich mit Streiks einer weiteren Berufsgruppe rechnen. Wenige Wochen vor Beginn der Osterferien hatten am Mittwoch die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen der Lufthansa und ihrer Regionaltochter Lufthansa Cityline bei einer Urabstimmung der Gewerkschaft UFO für Streiks gestimmt.