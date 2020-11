Lufthansa-Testlauf Retten die Schnelltests die Luftfahrt?

Erstmals wurden Lufthansa-Passagiere nur mit einem negativen Corona-Test an Bord gelassen - im Rahmen eines Probelaufs. Wie funktioniert das Konzept? Wem nützt es? Und gibt es jetzt anderswo Test-Engpässe? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Lufthansa hat mit dem Probelauf der angekündigten Corona-Schnelltests bei Passagieren begonnen. Den Anfang machte Flug LH 2051 zwischen Hamburg und München. Vor dem Start der ersten Maschine am Morgen wurden alle 30 Passagiere sowie das Bordpersonal getestet, wie ein Lufthansa-Sprecher sagte. Alle Tests seien negativ ausgefallen, Testverweigerer habe es nicht gegeben.

Die Lufthansa will - wie andere Airlines auch - erreichen, dass wieder mehr Passagiere in ein Flugzeug steigen. Vor allem Überseeverbindungen haben die Gesellschaften im Blick. Ein großes Hemmnis für den Luftverkehr sind bisher die Quarantäneregeln für internationale Fluggäste, die in den meisten Ländern gelten.

Ist das Coronavirus nachgewiesen, kann der Passagier nicht einchecken und muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Das genaue Prozedere bestimmt dann das Gesundheitsamt. Andere Fluggäste, die in der Schlange standen, seien nicht gefährdet, so die Lufthansa. Maskenpflicht und Abstandsregelungen seien ausreichend, um Infektionen am Flughafen zu verhindern.