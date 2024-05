Schwacher Konsum Umsatzschwund im Einzelhandel Stand: 31.05.2024 11:42 Uhr

Sinkende Inflation und hohe Tarifabschlüsse: Der Einzelhandel hatte auf ein gutes Frühjahrsgeschäft gehofft. Doch im April erhielt er einen Dämpfer. Bringt die Fußball-EM einen Konsumschub?

Hoffnungen auf einen Konsumaufschwung in Deutschland haben zu Beginn des Frühjahres einen unerwarteten Dämpfer erhalten. Die Einzelhändler erlitten im April überraschend starke Umsatzeinbußen. Ihre Einnahmen fielen um 1,4 Prozent geringer aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Rechnet man auch die Preisentwicklung heraus, ergibt sich real ein Rückgang des Umsatzes um 1,2 Prozent. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2023 ging der Umsatz um 0,6 Prozent zurück.

Sparen bei den Lebensmitteln

Die Verbraucherinnen und Verbraucher gaben vor allem weniger für Nahrungsmittel und Bekleidung aus. Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank besonders kräftig: Er fiel real um 3,7 Prozent geringer aus als im Vormonat. Das Geschäft mit Nicht-Lebensmitteln nahm dagegen um 0,2 Prozent zu. Der Internet- und Versandhandel wuchs sogar um 2,9 Prozent.

Die privaten Konsumausgaben erwiesen sich damit im ersten Quartal als Konjunkturbremse. Zwar wuchs das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal, der Konsum allerdings schrumpfte um 0,4 Prozent - trotz nachlassender Inflation und steigender Reallöhne.

Doch es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Kauflaune der Deutschen verbessert. So stieg das Barometer für das Konsumklima im Juni überraschend deutlich um 3,1 auf minus 20,9 Punkte.

Gastronomen erwarten EM-Effekt

Und auch die in zwei Wochen beginnende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland dürfte laut Bundesbank die noch maue Konsumstimmung weiter heben. Sie erwartet zwar kein Konsumfeuerwerk. "Allerdings besteht durchaus die Chance, dass sich die derzeit noch sehr verhaltene Konsumstimmung in Deutschland im Kontext der EM rascher aufhellt, als wir es derzeit auf Basis der verfügbaren Indikatoren erwarten", so die Bundesbank. Vor allem die Gastronomie hofft auf ein gutes Geschäft durch das Fußball-Turnier.

Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet durch die EM frische Impulse. Er rechnet mit zusätzlichen Umsätzen von 3,8 Milliarden Euro durch das Turnier, das vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird.