Verspätungen, endlose Baustellen, unzufriedene Fahrgäste, ein marodes Netz: All diese Probleme ließen sich laut dem neuen Chef der Monopolkommission durch eine Zerschlagung des Bahn-Konzerns lösen.

Der neue Vorsitzende der Monopolkommission ist gerade einmal zwei Wochen in Amt. Nun hat sich Tomaso Duso erstmals öffentlich geäußert - und klare Worte zur Bahn gefunden. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung fordert der Ökonom einen Kurswechsel für die Deutsche Bahn. "Die Bezahlung der Bahn-Manager sollte an pünktliche Züge geknüpft werden."

Er fügte an: "Bei aktuell 60 Prozent Pünktlichkeit der Fernzüge muss man sagen: Die Boni für den Bahnvorstand sollten deutlich niedriger ausfallen. Ein Ziel wie Pünktlichkeit sollte wichtiger sein als andere, zum Beispiel als die Frauenquote im Management."

Tomaso Duso

Der 53-jährige Ökonom ist Wirtschaftsprofessor an der TU Berlin und leitet die Abteilung Unternehmen und Märkte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Er hat bereits zahlreiche Institutionen in Wettbewerbsfragen beraten, darunter die Generaldirektionen der Europäischen Kommission, die britische und die niederländische Wettbewerbsbehörde, die OECD sowie die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Seit wenigen Tagen ist er nun auch Vorsitzender der Monopolkommission.