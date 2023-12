Lokführergewerkschaft GDL Bahnstreik von Donnerstagabend bis Freitag Stand: 06.12.2023 18:41 Uhr

Inmitten der Vorweihnachtszeit ruft die Lokführergewerkschaft GDL erneut zum Streik auf: Ab Donnerstagabend sollen die meisten Züge stillstehen. Der Ausstand soll bis zum Freitagabend um 22 Uhr andauern.

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder zu einem erneuten Streik aufgerufen. Von Donnerstagabend um 22 Uhr bis zum Freitagabend gleicher Zeit müssen sich Fahrgäste bundesweit wieder auf Tausende Zugausfälle einstellen. Im Güterverkehr soll der Ausstand laut GDL-Mitteilung bereits um 18 Uhr am Donnerstagabend beginnen.

Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg. Neben der Deutschen Bahn gilt der Ausstand auch für die Regionalzug-Betreiber Transdev, AKN Eisenbahn und die City-Bahn Chemnitz.

Die Gewerkschaft will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisierte. "Die Arbeitgeberseite mauert allerorten und ist nicht bereit, den Beschäftigten die ihnen zustehende Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit zukommen zu lassen", begründete die Gewerkschaft nun den erneuten Streik.

Deutsche Bahn: "Verantwortungslos und egoistisch"

Die Deutsche Bahn reagierte mit scharfer Kritik. "Die Lokführergewerkschaft (GDL) vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. "Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig."

Letzter Streik am 15. und 16. November

Zuletzt hatte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November gestreikt. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der eigentlich vorgesehenen Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise quasi kein Zug und kaum eine S-Bahn.

Parallel zum Abbruch der Verhandlungen Ende November hatte die GDL eine Urabstimmung für einen unbefristeten Ausstand in die Wege geleitet, deren Ergebnis vor Weihnachten vorliegen soll. Über die Weihnachtstage will die Gewerkschaft nicht streiken, hat den Zeitraum aber nicht genauer eingegrenzt.

Die GDL fordert für Schichtarbeiter eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden pro Woche, dazu 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hat bisher eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten sowie die geforderte Inflationsausgleichsprämie angeboten. Das hatte die GDL als unzureichend abgelehnt.

Aufruf des dbb

Mit dem erneuten Warnstreik-Aufruf ignoriert die GDL offenbar auch den Aufruf des Beamtenbundes (dbb), sich hinsichtlich der Verhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder abzustimmen. "Es wäre ein Unding, wenn unsere Aktionen durch Streiks der eigenen Mitgliedsorganisation torpediert würden", hatte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach kürzlich der "Stuttgarter Zeitung" gesagt.

Die Verhandlungen für den öffentlichen Dienst sind für Donnerstag und Freitag in Potsdam angesetzt. Die GDL ist Mitglied des dbb.