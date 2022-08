Die Anleger spekulieren auf sinkenden Inflationsdruck in den USA und damit auf ein mäßigeres Tempo bei der Zinswende. Vor dem Handelsstart ist die Stimmung freundlich - der DAX dürfte steigen.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Xetra-Start gut ein halbes Prozent höher auf 13.780 Punkte. Damit nähert er sich dem Hoch seit Mitte Juni bei 13.792 Punkten aus der Vorwoche. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 13.700,93 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger hoffen jetzt, dass die US-Notenbank bei geringerer Teuerung ein gemäßigteres Tempo in ihrer Zinswende gehen wird. In den USA hatte die Inflationsrate im Juli mit 8,5 Prozent gegenüber Vorjahr unterhalb des Vormonatswerts von 9,1 Prozent gelegen.

"Insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Kerninflationsraten dürften die US-Notenbanker allerdings auch im September die Leitzinsen kräftig anheben, möglicherweise aber in einem geringeren Umfang, als zuletzt erwartet worden war", meint Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

In den USA hat der langsamere Anstieg der Inflation Anleger ebenfalls zurück an die Börse gelockt. Es herrsche die Zuversicht, dass der Juni vielleicht der Höhepunkt gewesen sei, sagte der Vizepräsident für Handel und Derivate bei Charles Schwab, Randy Frederick. Ungewöhnlich große Zinsschritte der Fed hatten zuletzt die Börsen belastet und die Furcht vor einer Rezession geschürt.

Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien setzt sich der Jubel nur bedingt fort. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 27.819 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1934 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.