Marktbericht DAX mit leichten Verlust erwartet Anleger bleiben im Pausenmodus Stand: 10.08.2022 08:12 Uhr

Vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA sind die Aktienmärkte weiter hoch nervös. Nach eher schwachen Vorgaben aus den USA und Asien dürfte der deutsche Börsenhandel erneut im Minus beginnen.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der DAX knapp über der Marke von 13.500 Punkten in den Handel zur Wochenmitte starten, das wäre ein Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss. Der Schwung der vergangenen Woche scheint an den Aktienmärkten erlahmt zu sein.

US-Verbraucherpreise stellen die Weichen Das könnte sich am Nachmittag ändern, wenn Verbraucherpreisdaten für den Juli in den USA gemeldet werden. Eine starke Teuerungsrate würde Sorgen schüren, das größere Zinsschritte der Notenbank Federal Reserve anstehen. An der Börse hoffen die Investoren, dass sich der Inflationsdruck abschwächt. Eine Umfrage der New Yorker Notenbank vom Montag zeigt, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher im Juli stark zurückgegangen sind. "Das ist Musik in den Ohren der Fed, denn wenn sich dieser Trend fortsetzt, bedeutet das, dass die Fed die Zinsen nicht mehr so aggressiv anheben muss", so die Analysten der Deutschen Bank.

Wall Street belastet Die Vorgaben von der Wall Street für den deutschen Handel sind eher negativ. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck, nachdem der Speicherchip-Hersteller Micron Technology seine Umsatzprognose für das vierte Quartal senkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent leichter bei 32.774 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf 4122 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 1,2 Prozent auf 12.403 Stellen ein.

Asienbörsen im Minus Auch der asiatische Handel am Morgen ist von Verlusten geprägt. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 27.815 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1932 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Euro in gespannter Erwartung Am Devisenmarkt hält sich der Euro weiter über der Marke von 1,02 Dollar. Derzeit wird die europäische Gemeinschaftswährung zu 1,0220 Dollar gehandelt. Die Entwicklung der Verbraucherpreise und die Einschätzung der Investoren zur weiteren Zinspolitik der US-Notenbank dürfte auch hier am Nachmittag für Bewegung sorgen. Am Rohstoffmarkt halten sich die Kursveränderungen am Morgen in Grenzen. Der Ölpreis ist im Vergleich zum Vortag kaum verändert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 95.10 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold ist leicht auf 1790 Dollar gefallen.

E.ON gibt hohe Strompreise weiter Von Unternehmensseite können sich Anleger am Morgen wieder mit einer Reihe von Geschäftszahlen aus dem DAX und den weiteren Indizes befassen. Am Morgen hat bereits der Energiekonzern E.ON seine Bilanz zum zweiten Quartal vorgelegt. Bei dem Konzern ging das bereinigte Ergebnis (ber Ebitda) um 15 Prozent zurück auf 4,1 Milliarden Euro. Der Konzernüberschuss sank um ein Fünftel auf 1,4 Milliarden Euro. Anders als im Auftaktquartal konnte Eon nun einen Teil seiner gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben. Im Ergebnis werde dies jedoch erst vollständig in der zweiten Hälfte des Jahres sichtbar werden, so das Unternehmen.

Evonik erhöht Prognose Der Spezialchemiekonzern Evonik steigerte im zweiten Quartal sein operatives Ergebnis (Ebitda) von 649 auf 728 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 31 Prozent auf 4,77 Milliarden Euro. Evonik erhöhte dank höherer Verkaufspreise für seine Produkte sein Umsatzziel für das Gesamtjahr und will nun Erlöse zwischen 17 und 18 Milliarden Euro erreichen - zuvor waren es 15,5 bis 16,5 Milliarden Euro. Dies sei "hauptsächlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, die die höheren variablen Kosten ausgleichen".

LEG verdient mehr Der Wohnungskonzern LEG Immobilien hat dank Zukäufen im zweiten Quartal sein operatives Ergebnis (FFO I) 5,2 Prozent auf 120 Millionen Euro gesteigert. Seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr bekräftigte LEG-Chef Lars von Lackum: Für 2022 rechnet das Unternehmen mit einem FFO I in der Bandbreite von 475 bis 490 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte die LEG rund 15.400 Wohnungen der angeschlagenen Adler Group mit regionalem Schwerpunkt in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein für knapp 1,3 Milliarden Euro übernommen.