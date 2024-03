marktbericht Schwacher Handelsstart erwartet Der Abstand zur 18.000 dürfte sich vergrößern Stand: 11.03.2024 07:43 Uhr

Nach der jüngsten Rekordjagd nehmen die Anleger im DAX zunächst wohl Gewinne mit. Frische Impulse erhoffen sie sich von den morgen erwarteten US-Verbraucherpreisen.

Der DAX dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern niedriger in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor XETRA-Start 0,6 Prozent tiefer auf 17.715 Punkte. "Die nächsten Impulse in Richtung 18.000 und mehr müssten von der Konjunktur kommen. Ansonsten scheint eine Verschnaufpause angebracht", schreiben die Marktanalysten der Helaba in ihrem Wochenausblick.

Der deutsche Leitindex war am Freitag mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 17.814 Punkten ins Wochenende gegangen. Noch am Vortag hatte er einen Rekord bei 17.879 Punkten erreicht. Auf Wochensicht legte der DAX um rund 0,5 Prozent zu.

Nach der jüngsten Rekordjagd bleiben die Anleger heute wohl zurückhaltend. Sie warten nun auf die für morgen geplanten Daten zur US-Teuerungsrate. "Wird die US-Inflationsrate wieder rasch auf das Zwei-Prozent-Ziel der Fed sinken? Der überraschend kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise im Januar hat vor vier Wochen an den Märkten zumindest Zweifel geweckt", sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Dies ließ auch die Aussichten auf eine schnelle Zinssenkung schwinden.

Insgesamt bleiben viele Fachleute optimistisch. "Auch nach über vier Monaten Rally haben die Anleger an der Frankfurter Börse ihre Kauflaune nicht verloren", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Der DAX steuere mit scheinbarer Leichtigkeit direkt auf die runde Marke von 18.000 Punkten zu. EZB und Fed dürften laut Molnar nur noch darum konkurrieren, wer zuerst die Leitzinsen senkt. Manche Analysten warnen aber vor zu viel Euphorie und rechnen zeitnah mit Gewinnmitnahmen.

Zum Wochenschluss hatten die US-Börsen Kursverluste zu verzeichnen: Der Nasdaq 100 schraubte sein Rekordhoch zunächst auf knapp 18.417 Zähler nach oben, büßte dann aber 1,5 Prozent auf 18.018 Punkte ein. Für den marktbreit gefassten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent bergab auf 5.123 Zähler. Beide Indizes verbuchten damit Wochenverluste: Während sie beim S&P 500 relativ knapp waren, fielen sie beim Nasdaq 100 mit eineinhalb Prozent besonders deutlich aus.

Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent leichter auf 38.722 Punkten. Auch er kam damit auf eine schwache Wochenbilanz.

Der Nikkei schloss am Morgen 2,2 Prozent leichter auf 38.820 Punkten. "Japanische Aktien wurden auch durch den stärkeren Yen belastet. Dieser Trend dürfte bis zum Ende der geldpolitischen Sitzung der Bank of Japan (BOJ) in der kommenden Woche anhalten", sagte Shuji Hosoi von Daiwa Securities. Der Yen legte gegenüber dem Dollar zu, da es Anzeichen dafür gab, dass die BoJ bei ihrem Treffen in der kommenden Woche die negativen Zinssätze aufgeben würde.

Heute veröffentlichte Daten zeigten, dass sich Japan nicht in einer Rezession befindet, nachdem das Wirtschaftswachstum für das Dezemberquartal auf annualisiert 0,4 Prozent nach oben korrigiert wurde.

Die Börse in Shanghai legte dagegen um 0,2 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent. Die am Wochenende veröffentlichten chinesischen Preisdaten zeigten einen willkommenen Anstieg der Inflation auf 0,7 Prozent im Februar, obwohl die Erzeugerpreise weiterhin deflationär blieben. Die Regierung in Peking versprach außerdem, den Verkauf von Wohneigentum "energisch" und "geordnet" anzukurbeln, um den angeschlagenen chinesischen Immobilienmarkt zu stützen, nannte aber keine Einzelheiten.

Nach dem Rekordjahr 2022 ist der Gewinn des Ölkonzerns Saudi Aramco im vergangenen Jahr gefallen. Trotz des deutlichen Rückgangs des Überschusses um rund ein Viertel auf gut 121 Milliarden US-Dollar sei das zweitbeste Ergebnis der Konzerngeschichte erzielt worden, teilte der saudische Branchenriese mit. 2022 hatten Ölkonzerne vom starken Anstieg der Öl- und Gaspreise infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine profitiert. 2023 normalisierte sich die Lage am Öl- und Gasmarkt dann wieder weitgehend.