marktbericht Weitere Kursgewinne erwartet DAX vor US- Inflationsdaten wohl fester Stand: 11.07.2024 07:38 Uhr

Die positive Stimmung der Anleger dürfte heute anhalten. Vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA überwiegt der Optimismus. Auch die Vorgaben aus den USA und Japan sind einladend.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start 0,3 Prozent höher auf 18.458 Punkte. Der DAX hatte gestern den am Dienstag erlittenen Rückschlag weitgehend ausgebügelt. Der fortgesetzte Höhenflug von US-Technologiewerten sorgte auch hierzulande für eine positive Börsenstimmung. Letztlich legte er 0,9 Prozent auf 18.407 Punkte zu, nachdem er tags zuvor 1,3 Prozent eingebüßt hatte.

Heute warten die Anleger auf die Juni-Inflationsdaten aus den USA. Diese könnten weiteren Aufschluss über den Zeitpunkt und das Tempo der erwarteten Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed geben. Analysten erwarten, dass sich der jährliche US-Verbraucherpreisindex im Juni auf 3,1 Prozent verlangsamt hat, nach 3,3 Prozent im Mai.

"Die Tage bis zu einer ersten Zinssenkung in den USA scheinen gezählt", konstatiert Konstantin Oldenburger, Marktbeobachter bei CMC Markets. "Auch wenn es noch bis zum September dauern sollte, nach den beiden Anhörungen von Fed-Chef Powell steigt unter den Anlegern die Vorfreude auf wieder billigeres Geld, was nach Rendite sucht und schließlich auch den Aktienmarkt findet."

Auch die Berichtssaison könnte in den kommenden Tagen frische Impulse setzen. Am Freitag beginnt sie in den USA mit ersten Quartalsbilanzen großer Wall-Street-Banken.

An der Wall Street hatte der Dow Jones gestern 1,1 Prozent höher auf 39.721 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 18.647 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,0 Prozent auf 5.633 Stellen zu. Aussagen des Chefs der US-Notenbank Federal Reserve, wonach die Fed den Kampf gegen die hohe Inflation letztlich gewinnen werde, munterten die Anleger auf.

Er sei "einigermaßen zuversichtlich", dass das von der Zentralbank gesetzte Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent erreicht werde, sagte Jerome Powell im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Trotz der zuletzt rückläufigen Inflation war der Fed-Chef jedoch noch nicht bereit, von einem nachhaltigen Rückgang der Teuerung in Richtung des Zielwerts zu sprechen.

Die asiatischen Aktienmärkte erreichen heute neue Höchststände. Die Anleger zeigten sich vor den US-Inflationsdaten optimistisch. In Tokio kletterte der Nikkei-Index auf ein Rekordhoch. Getrieben von der positiven Entwicklung an der Wall Street legte der 225 Werte umfassende Index um 0,8 Prozent auf 42.179 Punkte zu. Damit durchbrach der Leitindex erstmals die Marke von 42.000 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,7 Prozent auf 2.928 Punkte.

Die chinesischen Aktienmärkte folgten der aktuellen Marktdynamik, aber eine Flut enttäuschender Daten und Diskussionen über Zölle in wichtigen Exportmärkten machten es schwierig, die Rally aufrechtzuerhalten. Die Börse in Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 2.961 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,8 Prozent auf 3.457 Punkte.

Der Autobauer Volkswagen will sein Design Center in Potsdam schließen. "Die Funktion des Centers als Zukunftslabor für neue Technologien - wie beispielsweise rund um die Elektromobilität und des damit verbundenen neuen Kunden-Ökosystems - wurde sukzessive in den regulären Innovationsprozessen der Marken der Volkswagen Group integriert", teilte eine Sprecherin der Volkswagen Group Services mit. "Das operative Geschäft des Volkswagen Group Future Center Europe wird folglich zum Ende 2024 eingestellt."

Im SDAX kommt es zu einer außerplanmäßigen Anpassung. Der Laborbetreiber Synlab scheidet aus dem Index aus, da die Anforderung "Notierung am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse" nicht mehr erfüllt sei, teilte die Deutsche Börse mit. Synlab soll drei Jahre nach seiner Erstnotiz wieder von der Börse verschwinden. Der Finanzinvestor Cinven, der die Mehrheit an Synlab kontrolliert, hatte im Mai ein Übernahmeangebot für die noch ausstehenden Aktien angekündigt. In den SDAX aufgenommen werden soll das Berliner Spezialpharma-Unternehmen Medios. Dieser Wechsel werde ab dem 15. Juli 2024 wirksam.