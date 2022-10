Marktbericht Leichte Verluste erwartet Erste Gewinnmitnahmen Stand: 05.10.2022 07:27 Uhr

Nach der fulminanten Erleichterungsrally gestern lassen es Investoren heute ruhiger angehen. Der DAX wird leicht in der Minuszone erwartet. Weiterhin hoffen die Aktienanleger auf Unterstützung von den Notenbanken.

Nach vorbörslichen Indikationen wird der deutsche Leitindex bei rund 12.600 Punkten in den Handel zur Wochenmitte starten. Dies wäre ein Rückgang um etwa ein halbes Prozent gegenüber dem gestrigen XETRA-Schluss.

Wall Street hofft auf die Notenbanken Die Aktienmärkte wurden gestern von der Hoffnung getrieben, dass die Notenbanken angesichts eines drohenden Konjunkturabschwungs langsamer an der Zinsschraube drehen. Diese Hoffnung hat am Abend auch die Börsen an der Wall Street befeuert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 2,8 Prozent höher auf 30.316 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,3 Prozent auf 11.176 Punkte vor. Der S&P-500-Index verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 3790 Punkte. "Die Bank of England hat in der letzten Woche gezuckt und Anlegern auf der ganzen Welt gezeigt, dass die Angriffslust der Zentralbanken Grenzen hat", kommentierte Thomas Hayes, geschäftsführendes Mitglied bei Great Hill Capital.

Asienbörsen höher Hoffnungen auf weniger aggressive Zinserhöhungen weltweit lassen heute auch die Märkte in Asien aufatmen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 27.086 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1912 Punkten. Die Börsen in China sind wegen eines Feiertags geschlossen. Am Nachmittag werden neue Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet, sollten diese eher schwach ausfallen, könnte dies die Märkte erneut zumindest kurzfristig beflügeln. Gestern waren bereits Zahlen zu offenen Arbeitsstellen in den USA gemeldet worden. Sie waren im August so stark gesunken wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr.

Euro knapp unter Parität Die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den USA hilft am Devisenmarkt auch dem Euro. Die Gemeinschaftswährung nähert sich wieder der Parität zum Dollar, ist also fast wieder ebenso viel wert wie die US-Währung. Am Morgen notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9965 Dollar.

OPEC+ vor Förderkürzung Rohstoffanleger schauen mit Spannung auf die heute in Wien stattfindende Konferenz des Ölkartells OPEC+. Nach den jüngsten Ölpreis-Rückgängen könnte die Fördergemeinschaft Insidern zufolge die Fördermengen trotz Widerstand der USA und anderer Länder deutlich kürzen. Auf dem Treffen könnte eine Reduzierung der Förderquoten um mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag (bpd) beschlossen werden, meldete Reuters. Derzeit kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent 91,20 Dollar.

Musk kauft Twitter doch Am Aktienmarkt wird am Morgen die nun doch stattfindende Übernahme von Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk diskutiert. Nach einem monatelangen Nervenkrieg will US-Milliardär Musk den Online-Dienst nun doch kaufen. Sein Anwalt schrieb in einem gestern von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Brief an Twitter, die Übernahme solle zu den im April beschlossenen Bedingungen vollzogen werden. Als Voraussetzung verlangt der Chef des Elektroautobauers Tesla aber ein Ende des laufenden Rechtsstreits mit Twitter über die Übernahme. Der Kauf soll zu dem ursprünglich von Musk angebotenen Preis von 54,20 Dollar (rund 54 Euro) pro Aktie stattfinden.

EDF wird verstaatlicht Frankreich hat das Verfahren zur kompletten Verstaatlichung des Stromkonzerns EDF eingeleitet. Das teilte die Finanzmarktbehörde AMF gestern mit, wie der Sender Europe 1 berichtete. Der Staat habe ein vereinfachtes öffentliches Übernahmeangebot eingereicht, was ein erster Schritt ist, um EDF von der Börse zu nehmen. Bislang ist EDF bereits zu 84 Prozent in Staatshand. Mit dem Schritt soll der angestrebte Ausbau der Atomkraft in Frankreich sichergestellt werden. Präsident Emmanuel Macron hatte im März angekündigt, EDF wieder vollständig verstaatlichen zu wollen.

Verzögerung bei Boeing Der US-Flugzeugbauer rechnet bei der Langversion seines Mittelstreckenjets 737 Max Kreisen zufolge mit Verzögerungen bis weit ins nächste Jahr hinein. Das Modell sei frühestens im Sommer 2023 bereit für die Zulassung, so Bloomberg gestern. Damit würde Boeing die wichtige Frist verpassen, die Zulassung bis Ende 2022 unter Dach und Fach zu bringen. Der US-Kongress verlangt für neue Flugzeugtypen ein modernes Cockpit-Alarmsystem, das Boeings krisengeschütteltem Jet 737 Max wie auch seiner geplanten Langversion fehlt.