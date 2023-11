marktbericht Zum Start über 16.200 Punkten? DAX-Rally könnte sich fortsetzen Stand: 30.11.2023 07:49 Uhr

Die Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr befeuert die DAX-Rally der vergangenen Tage heute weiter. Die heutigen Verbraucherpreise der Eurozone dürften dabei aber eine Rolle spielen.

Der DAX dürfte heute weiter zulegen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsauftakt 0,3 Prozent höher auf 16.220 Punkte. Die November-Rally am deutschen Aktienmarkt hatte sich gestern fortgesetzt. Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen trieben den DAX auf den höchsten Stand seit Anfang August. Der Leitindex passierte erstmals seit fast vier Monaten die Marke von 16.200 Punkten, schloss aber etwas tiefer mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent bei 16.166 Zählern.

"Der November ist fast vorbei, und es war bislang der zweitbeste Monat für den Deutschen Aktienindex in diesem Jahr, nur übertroffen vom Januar, als der Index gut neun Prozent zulegen konnte", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Nach den gestrigen deutschen Inflationsdaten werden heute um 11 Uhr die Daten der Eurozone erwartet. Sie könnten den Markt weiter antreiben: "Die Kerninflation könnte erstmals seit Juni 2022 unter die 4-Prozent-Marke rutschen. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen Grund, die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB zurückzunehmen“, schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Gemischte Signale von US-Währungshütern zur künftigen Geldpolitik der Notenbank Fed haben allerdings für Zurückhaltung an der Wall Street gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss leicht im Plus auf 35.430 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 14.258 Punkte nach. Der S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4.550 Punkte ein.

Eine gewisse Unklarheit über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve sorgte für Missstimmung. Der Präsident des Fed-Bezirks Richmond, Thomas Barkin, äußerte sich in einem CNBC-Interview zum Thema: Was Zinssenkungen im nächsten Jahr angehe, sei es "verfrüht", überhaupt darüber zu sprechen, sagte er. Er sei skeptisch, dass der Rückgang der Teuerung zum Inflationsziel von zwei Prozent reibungslos verlaufe.

An den Terminmärkten stiegen die Wetten auf eine erste Zinssenkung im März 2024 mit 46,4 Prozent im Vergleich zu 34,6 Prozent am Vortag, wie aus Daten der Börse CME hervorging.

Der japanische Aktienindex Nikkei schloss am Morgen mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 33.487 Punkten. Die Märkte in China zeigten sich zunächst unbeeindruckt von den jüngsten schlechten Wirtschaftsdaten: Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im November auf 49,4 von 49,5 im Oktober. Die Börse in Shanghai legte um 0,2 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

In den USA könnte eine Megafusion in der Gesundheitsbranche anstehen. Die beiden Branchengrößen Cigna und Humana befänden sich in Verhandlungen über einen Zusammenschluss, berichtete das "Wall Street Journal". Ein Zusammenschluss hätte eine gewaltige Dimension und würde die beiden in die obere Liga der integrierten Gesundheitsdienstleister katapultieren. Cigna kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 83 Milliarden US-Dollar, Humana auf gut 62 Milliarden Dollar.

Der SAP-Rivale Salesforce hat im vergangenen Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz des Spezialisten für Unternehmenssoftware aus der Cloud stieg im Jahresvergleich um elf Prozent auf 8,72 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sprang der Gewinn von 210 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 1,22 Milliarden Dollar hoch. Salesforce ist spezialisiert auf Software zum Kundenmanagement und bietet unter anderem auch den übernommenen Büro-Kommunikationsdienst Slack an.

Der Technologiekonzern ABB hat sich etwas ambitioniertere Finanzziele gesetzt. Künftig wollen die Schweizer auf vergleichbarer Basis jährlich um "5 bis 7 Prozent über den Konjunkturzyklus" wachsen. Bisher strebte ABB ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 4 bis 7 Prozent auf vergleichbarer Basis an. Für die operative Gewinnmarge (Ebita-Marge) wird ein Wert zwischen 16 und 19 Prozent angepeilt. Bisher galt eine Zielvorgabe von "mindestens 15 Prozent" ab dem Jahr 2023.