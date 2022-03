Der DAX versucht am Morgen, an seine jüngste Erholungsbewegung wieder anzuknüpfen. Doch diese stand auf ziemlich tönernen Füßen, wie sich gestern zeigte. Der Weg nach oben dürfte kein leichter sein.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den Handelstag starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 14.635 Punkten. Doch dabei dürfte es sich in erster Linie um eine technische Gegenreaktion auf die jüngsten Kursverluste handeln. Gestern war der DAX um 1,5 Prozent auf 14.606 Punkte gefallen.

Steigende Zinserwartungen jedoch hemmen die Kauflaune am Aktienmarkt, machen sie doch Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv. Erst am Dienstag war die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe mit 0,74 Prozent auf den höchsten Stand seit Februar 2018 geklettert.

Er erhöhte zugleich den Druck auf die EZB, endlich das Zepter des Handelns an sich zu reißen und sich mit Zinserhöhungen den rasanten Steigerungen der Verbraucherpreise entgegenzustemmen. So hält etwa Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann eine Zinserhöhung der EZB bereits im Spätsommer für möglich.

Die Inflationsrate ist in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit rund 40 Jahren emporgeschnellt.

Auf den Märkten lasten derweil nicht nur die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine, sondern auch die gestern veröffentlichten Inflationsdaten, wonach die Teuerung im März um 7,3 Prozent angezogen hatte - so stark wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Dieser Inflationssprung war nicht nur ein deutlicher Hinweis auf die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs.

Aus technischer Perspektive hat sich die Widerstandszone zwischen 14.800 und 15.200 Punkten in einem ersten Anlauf als zu schwierig erwiesen, wie CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger betonte. Der DAX müsste schon sein Erholungshoch vom Dienstag bei 14.925 Punkten überwinden, um neue Dynamik auf der Oberseite zu entfachen.

Hintergrund der gestrigen Kursverluste war der erneute Beschuss der ukrainischen Städte Kiew und Tschernihiw durch die russische Armee gewesen. Das machte auch den Anlegern mehr als deutlich, was von den russischen Versprechungen einer Reduzierung der Angriffe zu halten war. "Der Weg zum Frieden scheint lang und steinig zu sein", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

In den USA ist Zinskurver jetzt invers. Das gilt an den Märkten als verlässlicher Vorbote einer Rezession.

Rutschen die USA in die Rezession?

Negative Vorgaben für die Aktienmärkte in Europa kommen von der Wall Street. Dort hatten zur Wochenmitte schwindende Hoffnungen auf ein rasches Ende der Kämpfe in der Ukraine auf den Kursen gelastet.

Ölpreise fallen deutlich

Rückenwind für die globalen Aktienmärkte kommt hingegen von den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise sind heute früh deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI fiel um mehr als fünf Prozent und lag am frühen Morgen bei 102,20 Dollar (91,55 Euro). Die Nordsee-Sorte Brent fiel um mehr als vier Prozent auf 108,65 Dollar.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass US-Präsident Joe Biden die Freigabe von einer Million Barrel pro Tag aus den US-Ölreserven über einen Zeitraum von mehreren Monaten in Erwägung zieht. Auch Sorgen um Corona-Lockdowns in China sorgen für Abwärtsdruck am Ölmarkt.