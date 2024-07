marktbericht DAX im Minus erwartet Tesla und Google vergraulen die Anleger Stand: 24.07.2024 07:39 Uhr

Überraschend schwache Zahlen der beiden US-Technologiegiganten Tesla und Google drücken die Stimmung an den Aktienmärkten. Der DAX dürfte einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder abgeben.

Eine holprige US-Tech-Berichtssaison jagt die Anleger an den internationalen Aktienmärkten zur Wochenmitte in die Flucht. Tesla meldete nach US-Börsenschluss einen Gewinneinbruch um 45 Prozent sowie die niedrigste Gewinnmarge seit fünf Jahren. Die Aktie fiel nachbörslich um acht Prozent. Bei Alphabet waren es hingegen in erster Linie die hohen Erwartungen der Anleger, die eine positive Marktreaktion verhinderten. Ein bescheidener Gewinnanstieg reichte nicht aus, um die Aktie in die Pluszone zu hieven.

Die Vorzeichen für den DAX-Handel stehen somit schlecht. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte aktuell 0,5 Prozent tiefer bei 18.465 Punkten. Gestern hatten sie noch ein Plus von 0,8 Prozent auf 18.558 Zähler eingefahren. Die jüngsten Erholungsgewinne sind somit noch nicht in trockenen Tüchern, der Kampf um die viel beachtete 50-Tage-Linie (aktuell bei 18.450 Punkten) ist noch nicht endgültig entschieden.

Auch an den asiatischen Börsen reagieren die Anleger verschnupft auf die Zahlenwerke der beiden Tech-Riesen. Es gebe Bedenken, dass Technologieaktien zu hoch bewertet seien, erklärte Kyle Rodda vom Online-Finanzdienstleister Capital.com. "Wir müssen abwarten, was die anderen Technologieunternehmen berichten und wie die Märkte darauf reagieren."

Der 225 Werte umfassende Nikkei liegt im späten Tokioter Handel 1,0 Prozent tiefer. Der japanische Leitindex leidet zusätzlich unter dem starken Yen. Die Börse in Shanghai tendiert seitwärts.

An der Wall Street waren derweil die politischen Turbulenzen der vergangenen Tage gestern in den Hintergrund getreten. Einzelne Unternehmensnachrichten wie Spotify, Coca-Cola und UPS standen mit ihren Quartalsberichten im Fokus. So konnte Spotify bei den Anlegern mit einem überraschend starken Gewinnanstieg punkten, die Aktie des Musikstreamingdiensts schloss 12,0 Prozent höher.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging unterdessen 0,1 Prozent tiefer auf 40.358 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 17.997 Zählern, während der breit gefasste S&P 500 0,2 Prozent auf 5.555 Stellen einbüßte.

Der Dollar liegt am Morgen im asiatischen Devisenhandel weitgehend stabil; Händler warten auf die US-Inflationsdaten am Freitag und die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Der Euro tendiert bei 1,0849 Dollar seitwärts. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.417 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr.

Am Rohstoffmarkt steigen die Ölpreise aufgrund sinkender Lagerbestände in den USA. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 0,3 Prozent auf 81,22 Dollar je Barrel (159 Liter).

Im DAX steht am Morgen die Aktie der Deutschen Bank im Fokus. Das größte deutsche Geldhaus ist wegen der Spätfolgen der Postbank-Übernahme vor mehr als zehn Jahren erwartungsgemäß in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich fiel im zweiten Quartal ein Verlust von 143 Millionen Euro an - das erste Minus seit Anfang 2020. Operativ lief es dagegen etwas besser als von Analysten erwartet.

Die Techniksparte der Lufthansa und der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin planen eine engere Zusammenarbeit. Die Unternehmen unterzeichneten auf der Luftfahrtschau im britischen Farnborough eine Absichtserklärung. Details zu der Zusammenarbeit wurden in der gemeinsamen Mitteilung nicht genannt. Kooperiert werden solle bei "globalen Instandhaltungs- und Logistikdienstleistungen".

Der Elektroauto-Vorreiter Tesla hat das zweite Quartal in Folge mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen. In den Monaten März bis Juni verdiente die Firma rund 1,48 Milliarden Dollar - 45 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zudem verschob Elon Musk die Vorstellung des Robotaxi-Prototypen von Anfang August auf den 10. Oktober.

Google stemmt sich mit seinem Werbegeschäft weiter erfolgreich gegen neue KI-Konkurrenz. Die Anzeigenerlöse stiegen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um gut elf Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn der Konzernmutter Alphabet sprang um 28,6 Prozent auf 23,6 Milliarden Dollar hoch, wie das Unternehmen gestern nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) kämpft weiter mit einer verhaltenen Nachfrage nach seinen Produkten. Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz ohne Berücksichtigung von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen um ein Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit fast dreimal so viel Wachstum gerechnet. Der Gewinn fiel um 14 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro.