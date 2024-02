marktbericht DAX bei 17.000 erwartet Lauern unterm Rekordhoch Stand: 13.02.2024 07:36 Uhr

Der DAX behält sein Rekordhoch der Vorwoche weiterhin fest im Visier. Ob der deutsche Leitindex heute eine neue Bestmarke aufstellen kann, hängt auch von wichtigen Inflationsdaten aus den USA ab.

Die DAX dürfte bei rund 17.000 Punkten in den Handel starten - immer im Visier: das Rekordhoch bei 17.050 Zählern. Gewinnmitnahmen an der Wall Street dürften die Kauflaune der Anleger zunächst allerdings etwas dämpfen. Zur Stunde taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 16.992 Punkten.

Die aktuelle Bestmarke im DAX ist gerade einmal eine Woche alt. Erst gestern hatte sich das deutsche Börsenbarometer ihr bis auf wenige Punkte angenähert, das Tageshoch lag bei 17.043 Zählern. Der Weg nach oben ist weiterhin frei, hat der DAX doch mit der Markierung eines neuen Allzeithochs eines der besten Kaufsignale gesendet, welches die Technische Analyse zu bieten hat.

Wie es mit dem DAX und den Weltbörsen nun weitergeht, hängt jedoch zentral von den heute anstehenden US-Inflationsdaten ab. Nicht umsonst sprechen Marktbeobachter vom wohl wichtigsten Börsenereignis der Woche. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Rückgang der US-Inflation im Januar auf 2,9 Prozent, im Dezember hatte die Teuerung noch bei 3,4 Prozent gelegen.

"Es wird damit gerechnet, dass sich die Teuerung weiter dem Ziel der Fed nähert, und deswegen hoffen Investoren auf einen stärkeren Rückgang der Inflation, was die Grundlage für neue Rekorde an den US-Börsen sein könnte", sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst bei IG.

An der Wall Street hatten gestern im Handelsverlauf Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Dow-Jones-Index konnte immerhin ein Plus von 0,3 Prozent auf 38.797 Punkte über die Ziellinie retten. Der breiter gefasste S&P 500 gab zwar 0,1 Prozent nach, blieb aber mit 5.022 Zählern über der Marke von 5.000 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.943 Stellen.

In Tokio ist der Nikkei am Morgan auf ein neues 34-Jahres-Hoch gestiegen. Für Schub sorgte weiterhin der schwache Yen, der sich derzeit der viel beachteten Marke von 150 Yen pro Dollar nähert. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 2,9 Prozent auf 37.964 Punkte. Die chinesischen Finanzmärkte blieben wegen des Neujahrsfestes weiter geschlossen, die Festlandbörsen werden den Handel erst kommenden Montag wieder aufnehmen. In Hongkong wird ab morgen wieder gehandelt.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro derweil kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird bei 1,0768 Dollar und damit in etwa auf Vortagsniveau gehandelt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.021 Dollar - ein Plus von 0,1 Prozent.

BASF-Finanzchef Dirk Elvermann hofft auch nach einem möglichen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl im November auf offene Weltmärkte: "Wir brauchen eine starke USA, die aufgrund ihrer Bedeutung eine besondere Verantwortung für den freien Handel und die globale Wirtschaft haben." Die USA seien für BASF ein überragend wichtiger Markt mit mehr als 100 eigenen Standorten und etwa 13.000 Mitarbeitern.

Ab morgen wird der frühere VW-Chef Martin Winterkorn in Braunschweig vor Gericht erwartet. Der 76-Jährige soll als Zeuge zur Dieselaffäre aussagen, die ihn 2015 wenige Tage nach dem Auffliegen den Chefsessel beim Wolfsburger Autobauer kostete. Auch im neunten Jahre nach dem Bekanntwerden Abgasmanipulationen bei Volkswagen bleibt die Frage, wer was wann wusste.

Der Waferhersteller Siltronic rechnet wegen der anhaltend schwachen Nachfrage mit einem deutlichen Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT). Der Umsatz dürfte in etwa stagnieren. Der Vorstand des MDAX-Konzerns erwartet, dass die Liefermengen weiter in die Zukunft verschoben werden. Zudem dürfte sich die Höhe der Abschreibungen verdoppeln.

Bei den Einzelwerten an der Wall Street sorgte gestern Nvidia für Aufsehen: Der Chiphersteller überholte Amazon bei der Marktbewertung und ist inzwischen die Nummer vier bei den wertvollsten US-Unternehmen. Dabei spielt vor allem die Euphorie beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) eine Rolle - dort ist Nvidia besonders stark. Nvidia schloss minimal im Plus, Amazon leicht im Minus.