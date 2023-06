marktbericht US-Inflationsdaten im Fokus DAX weiter im Rally-Modus Stand: 13.06.2023 07:29 Uhr

Der DAX dürfte auf sein gestriges Plus noch eines draufsetzen und erneut mit Kursgewinnen in den Tag starten. Jetzt können nur noch die anstehenden US-Inflationsdaten den Bullen den Tag vermiesen.

Der DAX dürfte heute nahtlos an seinen erfolgreichen Börsentag gestern anknüpfen. Nach einem Plus von 0,9 Prozent zum Wochenauftakt könnte es dank starker US-Vorgaben weiter bergauf gehen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 16.183 Punkten.

Der DAX schickt sich damit an, die Abwärtskurslücke vom 24. Mai (obere Kante bei 16.144 Punkten) komplett zu schließen. Im Erfolgsfall würde das deutsche Börsenbarometer die Tür in Richtung Rekordhoch bei 16.332 Stellen weit aufstoßen. Auf der Unterseite hat die Haltezone bei 15.600/15.700 Zählern weiterhin Bestand.

Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed hatten an der Wall Street die Kurse in die Höhe getrieben. Der Leitindex Dow Jones gewann 0,6 Prozent auf 34.066 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 rückte 0,9 Prozent vor auf 4338 Stellen und die technologielastige Nasdaq 1,5 Prozent auf 13.461 Zähler. Für beide Indizes bedeutete das den höchsten Schluss-Stand seit April 2022.

Investoren zeigten sich vor den heute Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen zuversichtlich. Börsianer rechneten damit, dass sich die Inflation im Mai leicht abgekühlt hat und die US-Notenbank Fed die Zinssätze am Mittwoch in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belässt. Es wäre die erste Pause beim Zinserhöhungszyklus der Fed seit Januar 2022.

Die guten Vorgaben von der Wall Street verfehlen auch an den asiatischen Börsen ihre Wirkung nicht. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei steigt kurz vor Handelsschluss in Tokio, angeführt von Technologie-Werten, um 1,9 Prozent. Die Börse in Shanghai tendierte seitwärts.

Die Spekulationen der Anleger auf eine Zinspause der Fed setzen derweil dem Dollar zu, der zu wichtigen Währungen etwas ins Hintertreffen gerät. Parallel dazu steigt der Euro im asiatischen Devisenhandel um 0,2 Prozent auf 1,0781 Dollar. Die Feinunze Gold tendiert bei 1960 Dollar seitwärts.

Im DAX rückt am Morgen die Brenntag-Aktie in den Fokus. Der Investor PrimeStone hat kurz vor der Hauptversammlung im Streit mit dem Chemikalienhändler nachgelegt. Der Hedgefonds kritisierte nun, Brenntag mache es den Aktionären technisch unnötig schwer, für seine Gegenanträge zu stimmen. " Von den deutschen Fondsgesellschaften DWS und Deka bekommt Brenntag allerdings Unterstützung.

Auch die SAP-Aktie könnte einen Blick wert sein, hat doch der US-Rivale Oracle mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen. So wuchsen etwa die Cloud-Erlöse - auch dank des Hypes um KI-Anwendungen - um 54 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente Oracle 3,3 Milliarden Dollar - vier Prozent mehr als vor einem Jahr.

Inmitten der Debatte um ein neues Sparprogramm trennt sich der bayerische Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 von seinem Unterhaltungs-Vorstand. Wolfgang Link werde das Unternehmen Mitte Juli "in bestem Einvernehmen" verlassen, teilte ProSiebenSat.1 mit. Vorstandschef Bert Habets werde Links Aufgaben künftig selbst übernehmen.

Die US-Handelsaufsicht FTC will die Übernahme des Videospielanbieters Activision Blizzard durch Microsoft mit Hilfe eines richterlichen Notbeschlusses stoppen. Die FTC stellte einen Antrag auf einstweilige Verfügung bei einem Bundesgericht, um den Abschluss des rund 69 Milliarden Dollar schweren Deals zu verhindern. Wegen Wettbewerbsbedenken hatte die FTC bereits im Dezember rechtliche Schritte eingeleitet.