Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in die neue Börsenwoche starten. Das sollte Anleger aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Chancen auf nachhaltige Kursgewinne zuletzt merklich gesunken sind.

Die deutschen Standardwerte dürften die neue Börsenwoche mit leichten Gewinnen beginnen. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 14.492 Punkten. Damit dürfte sich die sachte Gegenbewegung im DAX auf die jüngst erlittenen Verluste noch ein Stück weiter fortsetzen. Am Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer bei 14.446 Punkten leicht im Plus geschlossen.

Von den asiatischen Börsen kommen verhaltene Vorgaben für den deutschen Aktienhandel. Die Anleger üben sich angesichts der Ankündigung möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs in Zurückhaltung. Der japanische Nikkei tendiert zur Stunde 0,1 Prozent höher. Die Börse in China bleibt wegen eines Feiertags geschlossen.

Henkel-Chefaufseherin verteidigt Festhalten an Russland-Geschäft

Die Aufsichtsratschefin des Konsumgüterherstellers Henkel, Simone Bagel-Trah, hat das Vorgehen des DAX-Konzerns verteidigt, vorerst weiter am Geschäft in Russland festzuhalten. "Die aktuelle Fortsetzung unserer Geschäfte in Russland ist keine Frage des Profits angesichts des schwachen Rubels und der Schwierigkeiten im Land", sagte sie dem "Handelsblatt". "Wir stellen hier vor allem Güter des täglichen Bedarfs für die Bevölkerung her."