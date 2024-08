marktbericht Börse startet mit Kursgewinnen Nächstes DAX-Kursziel 20.000 Punkte? Stand: 28.08.2024 09:27 Uhr

Vor den mit Spannung erwarteten Nvidia-Zahlen gehen die Anleger weiter ins Risiko. Auch langfristig könnte es bergauf gehen. Manch ein Börsenexperte sieht den DAX sogar auf 20.000 Punkte steigen.

Vor der Zahlenvorlage des Börsenschwergewichts Nvidia bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Der DAX ist mit Gewinnen in den Handel zur Wochenmitte gestartet. In den ersten Handelsminuten geht es um bis zu 0,4 Prozent auf 18.752 Punkte aufwärts.

Die dynamische V-förmige Aufwärtsbewegung im DAX seit dem kleinen "Black Monday" Anfang August setzt sich damit fort. In der Spitze fehlen dem Deutschen Aktienindex im frühen Handel weniger als 150 Punkte zu seinem Mai-Rekordhoch bei 18.893 Stellen.

Doch einige Experten trauen dem deutschen Leitindex noch sehr viel mehr zu. Zu der Riege der Optimisten gehört Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC. "Rein rechnerisch ergibt sich aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ein Anschlusspotenzial von rund 1.500 Punkten, was langfristig sogar einem Kursziel von 20.000 Punkten entspricht", erklärt Scherer.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets mahnt dagegen zur Vorsicht und verweist auf die möglicherweise zu optimistische Anlegerstimmung: "Die Sogwirkung der steigenden Aktienkurse erzeugt schon wieder Angst bei Anlegern, die Rally zu verpassen und die Stimmung ist kurz davor, in den gierigen Bereich zu wechseln. Langsam, aber sicher trägt die Rally im Deutschen Aktienindex überkaufte Züge."

Kurzfristig dürfte das Schicksal der Märkte allerdings von Nvidia abhängen, der KI-Gigant legt am Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Die Erwartungen des Marktes sind hoch - alles andere als eine hervorragende Prognose könnte das Vertrauen der Anleger in die Börsenrally erschüttern.

Der Börsenwert von Nvidia ist angesichts der Dominanz des Unternehmens bei Chips für Künstliche Intelligenz (KI) seit 2019 um rund 3.000 Prozent gestiegen; mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Billionen Dollar wirkt sich jede Kursbewegung auf den gesamten Markt aus.

Vor den mit Spannung erwarteten Nvidia-Zahlen haben sich die US-Börsen gestern kaum verändert gezeigt. Für eine positive Grundstimmung sorgten allerdings die jüngsten US-Konjunkturdaten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss faktisch unverändert bei knapp 41.251 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 17.755 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 5.626 Stellen zu.

Auch die Anleger in Asien haben vor den Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia vor größeren Engagements am Aktienmarkt zurückgeschreckt. In Tokio lag der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent höher bei 38.371 Punkten. Der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent fester. An den restlichen asiatischen Märkten ging es hingegen abwärts.

Der Euro ist von seinen jüngsten Höchstständen zum Dollar wieder etwas zurückgefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung liegt aktuell 0,3 Prozent im Minus bei 1,1146 Dollar. Der Goldpreis gibt unterdessen deutlich nach: Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.506 Dollar und damit 0,8 Prozent weniger als am Vortag.

Am Rohstoffmarkt rücken die verschärften Spannungen im Nahen Osten in den Fokus der Anleger. Zugleich belasten Sorgen um die chinesische Nachfrage die Stimmung. Rohöl der Nordseesorte Brent legt 0,1 Prozent zu auf 78,73 Dollar je Barrel (159 Liter).

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt macht Aroundtown auf sich aufmerksam. Der im MDAX notierte Gewerbeimmobilien-Spezialist zeigte sich für das laufende Jahr zuversichtlicher und erhöhte sein Ziel für das operative Ergebnis leicht auf 290 bis 320 Millionen Euro. Das kommt am Markt gut an.

Der langjährige Europa-Chef der US-Bank Morgan Stanley, Oliver Behrens, lenkt künftig die Geschäfte des Online-Brokers FlatexDegiro. Der Aufsichtsrat habe ihn zum 1. Oktober 2024 für drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit.

Aktien von LEG Immobilien stehen im frühen Handel unter Druck. Der Konzern kündigte die Begebung einer Wandelanleihe an und will rund 500 Millionen Euro einsammeln. Das Unternehmen will damit unter anderem bestehende Verbindlichkeiten refinanzieren.

Der südkoreanische Autobauer Hyundai will mit der Verdoppelung seines Angebots von Hybrid-Modellen den Fahrzeugabsatz deutlich steigern. Bis 2030 will der Vorstand 5,55 Millionen Autos pro Jahr verkaufen, was ein Plus von 30 Prozent gegenüber 2023 bedeutet. Statt sieben wolle der Autobauer mit seiner Tochter Kia künftig 14 Hybrid-Modelle anbieten.

Der südkoreanische Batteriespezialist Samsung SDI und der US-Autoriese General Motors (GM) haben eine Vereinbarung zum Bau einer gemeinsamen Fabrik für Elektroauto-Batterien im US-Bundesstaat Indiana unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen rund 3,5 Milliarden Dollar in das neue Werk investieren. Der Start der Massenproduktion ist laut Samsung SDI für 2027 geplant.