marktbericht Weitere Kursverluste voraus Ausverkauf an US-Börsen setzt DAX unter Druck Stand: 25.07.2024 07:40 Uhr

Die Wall Street hat zur Wochenmitte mit einem Nasdaq-Verlust von fast vier Prozent den größten Tagesverlust seit 2022 erlebt - keine guten Vorgaben für den DAX-Handel.

Negative Vorgaben von der Wall Street und den asiatischen Aktienmärkten dürften den DAX zum Handelsstart erneut ins Minus drücken. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 18.318 Punkten. Tags zuvor hatte der DAX bereits ein Minus von 0,9 Prozent auf 18.387 Zähler eingefahren.

Der Anstieg bis auf 18.647 Punkte am Dienstag kann damit rückblickend getrost als Fehlausbruch gewertet werden. Eine alte Börsenregel besagt: "False breaks are followed by fast moves". Tatsächlich folgte auch auf den jüngsten Fehlausbruch eine dynamische Abwärtsbewegung: Der DAX tauchte gestern bis auf 18.349 Punkte ab. Mit dem Rutsch unter die 50-Tage-Linie haben sich auch die mittelfristigen Perspektiven für das deutsche Börsenbarometer wieder eingetrübt.

Nach enttäuschen Quartalsberichten des Elektroautobauers Tesla und der Google-Mutter Alphabet hatten sich gestern an den Märkten Bedenken breitgemacht, dass Technologieaktien weiterhin zu hoch bewertet seien. Die Folge war eine neue Verkaufswelle an der Nasdaq. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rauschte um 3,7 Prozent in die Tiefe - und bescherte der Wall Street damit den größten Tagesverlust seit zwei Jahren.

Auch die anderen Indizes mussten kräftig Federn lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 1,2 Prozent auf 39.853 Punkte, der breit gefasste S&P 500 brach um 2,3 Prozent auf 5.427 Stellen ein.

Die negativen Vorgaben von der Wall Street verfehlen am Morgen auch an den asiatischen Börsen ihre Wirkung nicht. In Japan fällt der Nikkei-Index auf ein Fünf-Wochen-Tief, im späten Handel beläuft sich das Minus auf 2,9 Prozent. Hier sorgt die jüngste Aufwertung des Yen zusätzlich für Verunsicherung unter den Anlegern.

Die japanische Währung steigt im asiatischen Devisenhandel um 0,6 Prozent auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Anleger setzen auf eine mögliche Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung der Bank of Japan in der kommenden Woche. Der Euro zeigt sich dagegen kaum bewegt bei 1,0841 Dollar.

Gold kann von der wachsenden Verunsicherung der Anleger nicht profitieren. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.377 Dollar und damit 0,9 Prozent weniger am Vortag. Das gelbe Edelmetall entfernt sich immer weiter von seinem in der Vorwoche bei 2.484 Dollar markierten Rekordhoch.

Am Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise wegen Sorgen um eine schwache Nachfrage aus China und Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand im Nahen Osten nach. Rohöl der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 81,08 Dollar je Barrel (159 Liter).

Im DAX steht am Morgen die Aktie der Deutschen Börse mit Quartalszahlen im Fokus. Der Konzern bleibt dank guter Geschäfte in allen Bereichen und Übernahmen weiter auf Erfolgskurs und erhöht seine Jahresziele: Für das Gesamtjahr rechnet die Deutsche Börse nun mit Nettoerlösen von mehr als 5,7 Milliarden Euro und mit einem operativen Ergebnis von mehr als 3,3 Milliarden Euro. Allerdings liegen die neuen Unternehmensziele immer noch leicht unter der durchschnittlichen Erwartung der Analysten.

Der in Milliardenhöhe verschuldete BayWa-Konzern hat seine Prognose für das aktuelle Jahr mit Blick auf das laufende Sanierungsgutachten am Abend kassiert. Anleger überraschten die Neuigkeiten nicht, die Aktie reagierte nachbörslich kaum. Allerdings hat sie seit Jahresbeginn auch schon 70 Prozent verloren.

Der französische Autobauer Renault hat dank niedrigerer Rohstoffkosten und einer soliden Nachfrage nach SUVs im ersten Halbjahr so profitabel wie noch nie produziert. 8,1 Prozent des Umsatzes verblieben als operatives Ergebnis im Konzern. Das ist ein halber Prozentpunkt mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum und übertrifft die Erwartungen von Analysten.

Elektroautos reißen weiter Milliardenlöcher in die Bilanz von Ford. Im vergangenen Quartal verbuchte der US-Autoriese in dem Geschäftsbereich einen Verlust von 1,14 Milliarden Dollar. Verbrenner-Modelle und Nutzfahrzeuge sorgten dagegen für schwarze Zahlen. Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn um neun Prozent auf 1,83 Milliarden Dollar.

IBM hat im vergangenen Quartal von seinem Software-Geschäft profitiert. Der Computer-Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn. Der Quartalsumsatz von IBM legte um rund zwei Prozent auf 15,8 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn wuchs von knapp 1,6 auf gut 1,83 Milliarden Dollar.