Wie gewonnen, so zerronnen? Der deutsche Leitindex muss die erst am Freitag zurückeroberte Marke von 14.000 Punkten schon heute womöglich wieder preisgeben.

Negative Vorgaben von der Wall Street dürften dem DAX den Start in die Woche verhageln. Zudem mahnt die in dieser Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed zur Zurückhaltung. Die 40 deutschen Standardwerte notieren dem Broker IG zufolge zurzeit 1,3 Prozent tiefer bei 13.914 Punkten. Aus technischer Perspektive kommen die frühen Verluste allerdings nicht sonderlich überraschend.

Diese DAX-Marken gilt es jetzt zu beachten

Der DAX hatte es am Freitag zwar geschafft, die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten zurückzuerobern und die jüngste Abwärtskurslücke (obere Kante bei 14.142 Punkten) zu schließen. Doch die Marke von 14.300 Zählern und damit auch die auf dieser Höhe verlaufende Abwärtstrendlinie seit Beginn des Jahres blieb unangetastet. Der übergeordnete Abwärtstrend ist damit weiterhin intakt.

Nun rücken auf der Unterseite wieder die beiden jüngsten Verlaufstiefs bei 13.887/13.863 Punkten in den Fokus. Einen Rutsch darunter gilt es aus Bullen-Perspektive tunlichst zu vermeiden, würde das doch die Abwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt erneut beschleunigen.

Große Zinserhöhung voraus

Zu Wochenbeginn richtet sich der Fokus der Anleger bereits auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Nach jüngsten deutlichen Signalen von Fed-Chef Jerome Powell wird am Markt angesichts der anhaltend hohen Inflation in den USA mit einer großen Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Nicht wenige Ökonomen und Anleger fürchten, die wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon angeschlagene Konjunktur könnte durch rasche deutliche Zinserhöhungen endgültig abgewürgt werden.