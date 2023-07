marktbericht Nach starkem Börsenhalbjahr DAX weiter auf Gewinnkurs Stand: 03.07.2023 07:50 Uhr

Nach dem starken ersten Halbjahr werden am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn weitere Kursgewinne erwartet. Das DAX-Rekordhoch von Mitte Juni rückt wieder in den Fokus der Anleger.

Nach dem starken Wochenabschluss sind die Käufer am deutschen Aktienmarkt immer noch nicht müde. Der DAX dürfte an seine jüngsten Gewinne anknüpfen und mit einem Kursplus in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 16.196 Punkten.

Der DAX hatte zum Wochenschluss die Marke von 16.000 Punkten zurückerobern können. Auf Wochensicht fuhr er ein Plus von 2,0 Prozent ein. Auch die Bilanz für das erste Börsenhalbjahr am deutschen Aktienmarkt fiel überaus erfreulich aus: Die Kursgewinne im DAX in den ersten sechs Monaten des Jahres summierten sich auf beachtliche 16 Prozent.

Doch damit nicht genug - die DAX-Anleger hatten am Wochenende noch einen weiteren Grund zu feiern: Vor 35 Jahren, am 1. Juli 1988, war der deutsche Leitindex bei rund 1164 Punkten gestartet. "Der DAX ist eine Erfolgsgeschichte", meint Christine Bortenlänger vom Deutschen Aktien Institut. Wer seinerzeit umgerechnet 10.000 Euro in den DAX investiert habe, der könne sich heute über ein Vermögen von 160.000 Euro freuen.

Aus charttechnischer Perspektive hatte der DAX zuletzt die Unterstützungszone bei 15.600/15.700 Punkten erfolgreich verteidigt. Mit dem zum Wochenschluss vollzogenen Sprung über die psychologisch wichtige Hürde bei 16.000 Punkten stößt der deutsche Leitindex die Tür in Richtung des erst vor zwei Wochen aufgestellten Rekordhochs (16.427 Zähler) wieder weit auf.

Die Wall Street hatte am Freitag den starken Trend aus Europa aufgenommen und nach dem dortigen Handelsende noch weiter zugelegt. Das von der Federal Reserve (Fed) bevorzugte Inflationsmaß, der Preisindex PCE, hatte sich im Mai stärker abgekühlt als erwartet. Investoren werteten dies als Signal, dass die US-Notenbank den Zinsgipfel bald erreicht haben dürfte.

Der Leitindex Dow Jones gewann 0,8 Prozent auf 34.408 Punkte, Noch deutlicher konnten die Technologiewerte im Auswahlindex Nasdaq 100 von den gesunkenen Zinserwartungen profitieren. Sie zogen um 1,6 Prozent an. Mit knapp 39 Prozent schaffte der Nasdaq 100 zwischen Januar und Juni den höchsten Kursanstieg in einem ersten Halbjahr seiner gut 38-jährigen Geschichte. Zum Vergleich: Der Dow Jones legte im gleichen Zeitraum nur rund sechs Prozent zu.

Die positiven Vorgaben von der Wall Street verfehlen auch an den asiatischen Aktienmärkten ihre Wirkung nicht: Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,7 Prozent im Plus. Ein Zustrom von Käufern hatte den Index im letzten Quartal um fast 20 Prozent ansteigen lassen, beflügelt von einem schwachen Yen und der Hoffnung, dass japanische Unternehmen die durch die Entkopplung zwischen China und den USA entstandenen Lücken füllen könnten.

Der Euro kann sich am Morgen über der Marke von 1,09 Dollar halten. Im asiatischen Handel werden für einen Euro aktuell 1,0915 Dollar bezahlt, das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent. Auch Gold verzeichnet am Morgen leichte Gewinne. Die Feinunze Gold liegt aktuell bei 1919 Dollar.

Während am Morgen Nachrichten von deutschen börsennotierten Unternehmen noch Mangelware sind, machen einige US-Konzerne auf sich aufmerksam. So hat der weltgrößte E-Autobauer Tesla mit einem Auslieferungsrekord im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das US-Unternehmen übergab im Berichtszeitraum 466.140 Autos an seine Kunden. Der Elektroauto-Pionier hatte Anfang des Jahres die Preise für seine Elektroautos weltweit gesenkt und die Konkurrenz damit unter Druck gesetzt.

Mehrere US-Banken habe nach dem bestandenen Stresstest der Federal Reserve höhere Dividenden angekündigt. Experten rechnen mit weiteren Mitteilungen, nachdem alle 23 untersuchten Geldhäuser erfolgreich waren. JPMorgan will seine Quartalsausschüttung um 5 Prozent auf 1,05 US-Dollar je Aktie anheben. Goldman Sachs will die bisherige Dividende um 25 US-Cent auf 2,75 Dollar erhöhen.

Mit neuen Lesebeschränkungen beim Kurznachrichtendienst Twitter hat Eigentümer Elon Musk für eine Welle der Kritik und Rätselraten über die Hintergründe gesorgt. Musk verkündete überraschend, dass Nutzerinnen und Nutzer vorübergehend nur noch eine bestimmte Anzahl an Beiträgen pro Tag lesen können. Zuvor hatten viele Nutzer Probleme mit der Plattform gemeldet.

Für Furore sorgte einmal mehr die Apple-Aktie. Das Papier markierte bei 194,48 Dollar ein neues Rekordhoch. Im Zuge dessen ist der iPhone-Hersteller an der Börse wieder mehr als drei Billionen Dollar wert. In vier Jahren hat sich der Börsenwert mehr als verdoppelt. Seit Beginn diesen Jahres haben die Apple-Papiere rund 45 Prozent zugelegt.

Die österreichische Bank Bawag hat nach Vorwürfen des aktivistischen Hedgefonds Petrus Advisers zu mutmaßlichen Mängeln im Kreditbuch erste Schätzungen zum zweiten Quartal präsentiert. Das Konzernergebnis dürfte demnach in den drei Monaten von April bis Juni mehr als 180 Millionen Euro betragen, teilte die Bank am Sonntagabend mit. Im selben Vorjahreszeitraum hatte das Geldhaus einen Überschuss von 134 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Roche-Tochter Genentech hat zum Medikament Evrysdi zur Behandlung von Kleinkindern, die an schwerer spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden, gute Daten aus einer Follow-Up-Studie vorgelegt. Die Daten bestätigten die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi bei Kindern, teilte der Pharmakonzern am Freitagabend mit.