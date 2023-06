marktbericht Leichte Kursverluste voraus Die Bestandsaufnahme im DAX läuft Stand: 20.06.2023 07:43 Uhr

Nach den Gewinnmitnahmen vom Wochenbeginn halten die DAX-Anleger inne und wägen ihre Chancen und Risiken neu ab. Noch ist unklar, ob das jüngste Rekordhoch eine Bullenfalle oder ein Kaufsignal war.

Der DAX dürfte an seine jüngsten Verluste anknüpfen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 16.170 Punkten. Bereits zu Wochenbeginn hatte das deutsche Börsenbarometer seiner jüngsten Rekordjagd Tribut zollen müssen, Gewinnmitnahmen drückten es um 1,0 Prozent in die Tiefe.

Dabei hatte der DAX mit seinem jüngsten Sprung auf ein neues Rekordhoch eigentlich ein technisches Kaufsignal gesandt. Allerdings wurde die neue Bestmarke an einem dreifachen Verfallstag erzielt - gut möglich also, dass es in erster Linie Terminmarktakteure gewesen waren, die den DAX auf ein Allzeithoch getrieben hatten.

Tatsächlich hat mit dem Großen Verfallstag eine Marktbereinigung stattgefunden, die durchaus den Boden für einen längerfristigen Trendwechsel bilden kann. Der Hexensabbat habe in der Vergangenheit oft für einen Wendepunkt im aktuellen Börsentrend gesorgt, gibt denn auch Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets, zu bedenken.

Impulse von der Weltleitbörse in New York sind überdies Mangelware. Gestern blieben die Märkte in New York wegen des Feiertags Juneteenth geschlossen. Heute Morgen notiert der Future auf den US-Leitindex Dow Jones 0,4 Prozent im Minus, der Future auf den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 gibt 0,2 Prozent nach.

Derweil hat die jüngste Zinssenkung in China keine neuen Impulse für die asiatischen Börsen geliefert. Die chinesische Notenbank senkte am Morgen erstmals seit zehn Monaten zwei wichtige Leitzinsen. Experten befürchten allerdings, der Schritt könne nicht ausreichen, um das Vertrauen in die schwächelnde Wirtschaft zu stärken. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,1 Prozent im Minus. Der japanische Nikkei-Index büßt 0,2 Prozent ein.

Im asiatischen Devisenhandel tritt der Euro zum Dollar weitgehend auf der Stelle, aktuell kostet ein Euro 1,0914 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich damit weiter über der Marke von 1,09 Dollar, die sie in der vergangenen Woche im Zuge der Notenbankentscheidungen von EZB und Fed zurückerobern konnte. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1950 Dollar.

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,82 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel moderat auf 70,77 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt rückt die Aktie der Software AG in den Fokus, ist doch für den US-Finanzinvestor Silver Lake der Weg zur Übernahme des deutschen Konzerns nun frei. Der Konkurrent Bain Capital, der über die amerikanische Rocket Software ein höheres Angebot für das Darmstädter Unternehmen in Aussicht gestellt hatte und Silver Lake damit in die Parade gefahren war, gab am Montagabend seine Ambitionen auf. Bain und Rocket wollen ihr Aktienpaket an der Software AG nun für 278 Millionen Euro an Silver Lake verkaufen.

Im DAX macht Airbus mit einem Rekordauftrag auf sich aufmerksam. Zum Start der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris orderte der indische Billigflieger Indigo gestern auf einen Schlag 500 Airbus-Jets. Dem europäischen Flugzeugbauer bescherten die Inder damit die größte Flugzeugbestellung der Luftfahrtgeschichte. Die Flugzeugbestellung schaffe für Millionen Menschen in Indien die Möglichkeit zu fliegen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury.

Die Deutsche Post DHL Group benennt sich um. Der global aufgestellte Konzern heißt künftig DHL Group, wie das Bonner Unternehmen am Montag mitteilte. Der Namensteil "Deutsche Post" fällt demnach zum 1. Juli weg. Schon jetzt stammten 90 Prozent des Konzernumsatzes aus Geschäften unter der Marke DHL, darunter das Paketgeschäft in Deutschland.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess senkt nach einem schwächer als erwartet laufenden zweiten Quartal seine Prognose für 2023. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro betragen und damit die derzeitigen durchschnittlichen Markterwartungen unterschreiten.

Der Finanzvorstand des Linux-Spezialisten Suse, Andy Myers, tritt zum Ende des Monats zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Jonathan Atack seine Aufgaben zum 1. Juli übernehmen. Er habe als Vizepräsident der Finanzabteilung sowie Investor Relations in den vergangenen zwei Jahren an Myers berichtet, teilte das Unternehmen mit. Die Suche nach einem Finanzvorstand sei in vollem Gange.

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba bekommt einen neuen Vorstandschef. Eddie Yongming Wu, Chef der Alibaba-Handelsplattformen Taobao und TMall, werde Daniel Zhang im Rahmen der größten Führungsumbildung des chinesischen E-Commerce-Riesen seit seiner Umstrukturierung ablösen, teilte Alibaba mit. Zhang werde die Cloud-Einheit leiten, die als Börsenaspirant gilt

Die UBS könnte wegen der Versäumnisse der Credit Suisse im Fall Archegos zu einer Strafe über hunderte Millionen Dollar verdonnert werden. Die Aufsichtsbehörden aus den USA, Großbritannien und der Schweiz hätten ihre Untersuchungen in dem Fall des zusammengebrochen Hedgefonds abgeschlossen, wie die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen mitteilte. Die US-Notenbank Fed könnte eine Strafe über bis zu 300 Millionen US-Dollar aussprechen.