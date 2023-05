marktbericht Leichtes Kursminus erwartet US-Schuldenstreit hält DAX in Schach Stand: 16.05.2023 07:25 Uhr

Der lange Schatten eines drohenden Zahlungsausfalls der US-Regierung liegt weiterhin über den Märkten und verhindert größere Neuengagements. Der DAX klebt unter 16.000 Punkten fest.

Dem deutschen Aktienmarkt mangelt es weiterhin an Impulsen. Der DAX dürfte zu Handelsbeginn erneut auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde rund 0,1 Prozent tiefer auf 15 907 Punkte. Seit knapp zwei Wochen kommt das deutsche Börsenbarometer in Sichtweite der 16.000-Punkte-Marke kaum vom Fleck.

Dabei sind die charttechnischen Leitplanken klar: Ein Sprung über das jüngste Jahreshoch bei 16.012 Punkten würde dem DAX neues Potenzial auf der Oberseite eröffnen. Auf der Unterseite verläuft bei 15.600/15.700 Punkten eine wichtige Unterstützungszone. Sollte der DAX sie unterschreiten, würden sich die technischen Perspektiven schlagartig eintrüben.

Doch nach einer mittelfristigen Weichenstellung sieht es auch heute zunächst nicht aus. Im Fokus der Anleger steht weiterhin die Schuldenobergrenze der USA. Heute (21.00 Uhr MEZ) lädt US-Präsident Joe Biden kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel nach Japan erneut hochrangige Republikaner und Demokraten zu einem Gespräch ins Weiße Haus. Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich Republikaner und Demokraten auch in diesem Schuldenstreit mal wieder in letzter Sekunden einigen werden.

Die asiatischen Aktienmärkte halten sich am Morgen trotz schwächer als erwarteter chinesischer Wirtschaftsdaten weitgehend stabil. Chinas Industrieproduktion wuchs im April lediglich um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, auch die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen zurück. Angesichts der schwachen Daten erwarte der Markt, dass die Politik die Wirtschaft stützen werde, um das Vertrauen der Unternehmen zu stärken und das Wachstum anzukurbeln, sagte Kerry Craig, Global Market Strategist bei JPMorgan.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent höher. Die Börse in Shanghai notierte 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar etwas Schwäche, parallel dazu steigt der Euro auf 1,0883 Dollar. Der Goldpreis zieht am Morgen etwas an, aktuell werden für eine Feinunze des gelben Edelmetalls 2016 Dollar gezahlt.

Im DAX rückt die Deutsche Börse am Morgen in den Fokus. Nach einem Rekordjahr lädt der Konzern seine Aktionärinnen und Aktionäre zur Online-Hauptversammlung. In seiner vorab veröffentlichten Rede blickte Konzernchef Theodor Weimer optimistisch auf 2023. Zwar liege die Messlatte nach dem Rekordjahr 2022 sehr hoch. "Aber nach dem starken Jahresauftakt sind wir zuversichtlich, das obere Ende der Bandbreite zu erreichen oder gar zu übertreffen, wenn der Rückenwind anhält."

Die Deutsche Telekom will ihr Handynetz an Autobahnen deutlich verbessern. Das Bonner Unternehmen hat dazu eine Vereinbarung mit der Autobahn GmbH des Bundes abgeschlossen. An den 13.000 deutschen Autobahn-Kilometern will die Telekom in den kommenden Jahren 400 zusätzliche Funkstandorte errichten und bestehende Anlagen modernisieren.

Die Kritiker der geplanten Übernahme der Software AG durch den Technologieinvestor Silver Lake bekommen weiteren Zuwachs. Nach dem britischen Investmenthaus Schroders zeigte nun auch der US-Vermögensverwalter Harris Associates Unverständnis über den Kurs der Darmstädter. Es falle ihm schwer zu erkennen, warum der deutsche Softwareanbieter sich nicht mit anderen Käufern auseinandersetze, sagte Portfoliomanager Justin Hance in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wir sind der Meinung, dass das Angebot das Unternehmen erheblich unterbewertet", sagte er.

Der Baumarktkonzern Hornbach Holding geht zurückhaltend in das neue Geschäftsjahr. So sei der Start in die Frühjahrssaison wetterbedingt in den meisten Ländern verhalten gewesen, dazu kämen die anhaltend hohe Inflation und steigende Produktpreise. Deshalb geht das Unternehmen für 2023/24 von einem in etwa stagnierenden Umsatz aus. Es sei daher nicht auszuschließen, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fünf bis 15 Prozent sinken könnte.

Mindestens sieben führende Banker verlassen Insidern zufolge das britische Geldhaus Barclays und heuern bei der Schweizer Großbank UBS in den USA an. Die Abwanderungen der Mitarbeiter hätten in den vergangenen Tagen stattgefunden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bereits im April hatte UBS intern mitgeteilt, dass drei Investmentbanker von Barclays zu dem Schweizer Institut kämen. Der Schritt zeige, dass UBS trotz der Notübernahme der Credit Suisse US-Talente gewinne.

Apple hat im vergangenen Jahr mehr als 20 Milliarden Euro bei europäischen Zulieferern ausgegeben - über 50 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Seit 2018 addierten sich die Ausgaben auf 85 Milliarden Euro. Die Investitionen erreichten mehr als 4000 Unternehmen in Europa. Apple sehe in Europa Stärken unter anderem bei Technologie und Automatisierung sowie qualifizierten Fachkräften und der guten Bildung, sagte die zuständige Managerin Cathy Kearney.