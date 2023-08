marktbericht Der nächste Akt im Zins-Drama So tief kann der DAX jetzt fallen Stand: 18.08.2023 07:41 Uhr

Die Zins-Unsicherheit hält die Börsen weiter in Atem. Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenschluss in die nächste Runde gehen - wo kann der DAX jetzt Halt finden?

Zum Wochenschluss dürfte der DAX auf seine bisherigen Kursverluste noch eins draufsetzen. Negative Vorgaben von den Überseebörsen und die anhaltende Unsicherheit ob der weiteren Zins-Perspektiven in den USA lasten auf den Märkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 15.621 Punkten. Bereits gestern war das deutsche Börsenbarometer unter die zentrale Unterstützung bei 15.700 Punkten gefallen. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 15.677 Zählern.

Damit haben die Bären das Tauziehen an der 15.700-Punkte-Marke fürs erste gewonnen. "Sollte der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 15.700 Punkten fallen, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis 15.400 Punkte zu rechnen", hatte ING-Charttechnik-Experte Christian Zoller bereits gestern gewarnt.

Bei 15.456 Stellen befindet sich mit dem Juli-Tief die nächste wichtige Auffangzone - ein Rutsch darunter sollte allerdings tunlichst vermieden werden. "Bei einem Abgleiten unter dieses Level schlägt die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung um", betont HSBC-Experte Jörg Scherer.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dort hatte die Unsicherheit angesichts der künftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Anleger nervös gemacht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte baute seine Gewinne vom Handelsstart wieder ab und schloss 0,8 Prozent tiefer auf 34.474 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 13.316 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4.370 Punkte ein.

Laut den Mitschriften der Fed-Zinssitzung im Juli, die am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wurden, räumten die meisten Entscheidungsträger der Inflationsbekämpfung weiterhin Priorität ein. Das hatte Spekulationen über mögliche weitere Zinsschritte oder zumindest anhaltend hohe Zinsen in den USA geschürt.

Nach einer Woche voller Sorge um die kränkelnde chinesische Wirtschaft und möglicherweise steigende Zinsen in den USA tun sich derweil die asiatischen Börsen schwer, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent tiefer. Die Börse in Shanghai büßt aktuell 0,2 Prozent ein.

Mit China Evergrande hat gestern einer der größten Immobilienentwickler Chinas bei einem US-Konkursgericht Gläubigerschutz beantragt - das hatte die Angst vor einer sich verschärfenden Krise im chinesischen Bausektor verstärkt. Das mit umgerechnet 300 Milliarden Euro verschuldete Unternehmen, mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit angehäuft, war in Schieflage geraten, nachdem die Immobilienblase geplatzt war.

Nach den jüngsten Kursverlusten zum Dollar kann sich die europäische Gemeinschaftswährung zum Wochenschluss unter der Marke von 1,09 Dollar stabilisieren. Derzeit notiert der Euro bei 1,0882 Dollar, das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent.

Der Goldpreis hält sich weiter unter der Marke von 1900 Dollar. Aktuell werden für die Feinunze Gold 1892 Dollar gezahlt. Der steigende Dollar, aber auch die US-Zinsspekulationen lasten auf dem gelben Edelmetall, wirft es selbst doch keine Zinsen ab.

Am deutschen Aktienmarkt rückt zum Wochenschluss die Suse-Aktie in den Fokus. Gut zwei Jahre nach dem Börsengang des Linux-Spezialisten will der schwedische Finanzinvestor EQT die Softwarefirma wieder von der Börse nehmen. EQT kündigte am Abend ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre über 16 Euro je Aktie an, mit dem das Nürnberger Unternehmen mit 2,72 Milliarden Euro bewertet wird.

Applied Materials hat mit seinen Prognosen für das vierte Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Chip-Zulieferer geht von einem Umsatz von 6,51 Milliarden Dollar (plus oder minus 400 Millionen Dollar) aus und verwies dabei auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken.

Ein US-Parlamentsausschuss wirft der Credit Suisse Versäumnisse bei einer internen Untersuchung zu historischen Konten mit angeblichem Nazi-Bezug vor. Das Schweizer Geldhaus habe nicht alle verfügbaren Unterlagen überprüft, hieß es in einem vom Haushaltsausschuss des US-Senats veröffentlichten, unabhängigen Bericht. Elektronisch hätten nur knapp 1.000 von 65.000 Datensätzen zur Verfügung gestanden.