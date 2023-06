marktbericht Kursgewinne voraus DAX-Bullen schöpfen neuen Mut Stand: 28.06.2023 07:27 Uhr

Positiv aufgenommene US-Konjunkturdaten sorgen auch hierzulande für gute Stimmung am Aktienmarkt. Der DAX robbt sich im frühen Handel wieder in Richtung 16.000-Punkte-Marke.

Überraschend starke Konjunkturdaten haben die Wall Street am Abend ins Plus gehievt - das dürfte auch dem DAX einen Schub geben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 15.903 Punkten. Tags zuvor hatten die deutschen Standardwerte ihre sieben Tage währende Verlustserie beendet und 0,2 Prozent im Plus bei 15.847 Zählern geschlossen.

Aus charttechnischer Perspektive ist die Konsolidierung im DAX seit dem Allzeithoch bei 16.427 Zählern bereits weit fortgeschritten. In den vergangenen Tagen hatten die deutschen Standardwerte die wichtige Unterstützungszone bei 15.600/15.700 mehrfach erfolgreich getestet. Eine Rückeroberung der 50-Tages-Linie (aktuell bei 15.961 Punkten) würde den Ambitionen der Bullen nun zusätzlichen Nachdruck verleihen, betonen die charttechnischen Experten von HSBC.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel zur Wochenmitte kommen den US-Börsen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 33.926 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,7 Prozent auf 13.555 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4378 Punkte zu. Frische Konjunkturdaten nährten Analysten zufolge die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed sich ihrem Ziel nähert, mit Zinserhöhungen die Inflation zu dämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen.

Dank der starken US-Börsen dürften auch die Märkte in Japan ihre Verlustserie beenden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,5 Prozent höher bei 33.038 Punkten. Die Börse in Shanghai notiert dagegen zur Stunde 0,5 Prozent im Minus.

Die europäische Gemeinschaftswährung zeigt sich im asiatischen Devisenhandel etwas schwächer. Aktuell büßt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0948 Dollar ein. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt: Die Feinunze Gold tendiert bei 1915 Dollar seitwärts. Die Ölpreise ziehen im frühen Handel dagegen etwas an, der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent steigt um 0,4 Prozent auf 72,56 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die Porsche-Aktie in den Fokus. Der Sportwagenbauer Porsche lädt heute (10.00 Uhr) zu seiner ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang. Abgestimmt wird unter anderem über die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr. Für Stammaktien mit Stimmrecht hatten Vorstand und Aufsichtsrat eine Höhe von einem Euro je Wertpapier vorgeschlagen, für Vorzugsaktien ohne Stimmrecht 1,01 Euro.

Der Walldorfer Softwarekonzern SAP sieht einem Zeitungsbericht zufolge erhebliches Potenzial für den DAX-Konzern bei der Entwicklung der neuen Generation künstlicher Intelligenz (KI). "Generative KI wird fundamental verändern, wie Menschen mit unserer Software arbeiten", sagte Konzernchef Christian Klein der Zeitung "Handelsblatt". "Die ganze Entwicklung ist ein enormer Wachstumstreiber für SAP."

Der Chip-Hersteller Elmos verkauft seine Waferfertigung an das US-Technologie-Unternehmen Littlefuse. Eine deutsche Tochter von Littelfuse übernehme die Waferfertigung am Standort in Dortmund mit rund 225 Beschäftigten, teilte Elmos mit. Alle anderen Aktivitäten inklusive des Testbereichs verbleiben weiterhin bei Elmos. Der Kaufpreis beträgt laut Elmos rund 93 Millionen Euro.

Die Schweizer Bank UBS will einem Medienbericht zufolge infolge der Übernahme der Rivalin Credit Suisse (CS) mehr als die Hälfte der CS-Stellen streichen. Mit den Entlassungen solle im nächsten Monat begonnen werden, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. UBS wolle die gesamte Belegschaft um rund 30 Prozent reduzieren. Das entspreche 35.000 Angestellten.