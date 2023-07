marktbericht Leichte Kursverluste voraus Verlässt die DAX-Anleger jetzt der Mut? Stand: 28.07.2023 07:40 Uhr

Nach der jüngsten Kursrally scheinen einige Anleger geneigt, vor dem Wochenende ein paar Gewinne mitzunehmen. Der DAX dürfte tiefer in den letzten Handelstag der Woche starten.

Negative Vorgaben von den Überseebörsen in den USA und Asien könnten auch die Anleger am deutschen Aktienmarkt heute zu Gewinnmitnahmen verleiten. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 16.374 Punkten.

Tags zuvor war der DAX in der Spitze noch bis auf 16.409 Punkte gestiegen - und hatte damit sein Allzeithoch von Mitte Juli bei 16.427 Zählern nur knapp verfehlt. Aus technischer Perspektive ist ein Anstieg über die Bestmarke nun dringend nötig, wollte der DAX seine zur Wochenmitte bei rund 16.000 Punkten eingeleitete Kursrally fortsetzen. Charttechniker zufolge ist die Markierung eines frischen Allzeithochs eines der besten Kaufsignale überhaupt.

Der Wall Street ist gestern die Puste ausgegangen. Die Gewinnserie im Dow Jones ist gerissen. Erstmals seit 13 Handelstagen schloss der US-Leitindex wieder im Minus. Damit blieb auch der Uralt-Rekord von 1897 bestehen, den der Dow-Jones-Index geknackt hätte, wenn er erneut und damit den 14. Handelstag in Folge höher geschlossen hätte.

Zum Handelsschluss lag der Dow 0,7 Prozent im Minus bei 35.282 Punkten. In den 13 Tagen davor hatte er knapp 5,5 Prozent zugelegt. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am gestern 0,6 Prozent auf 4537 Stellen, die Nasdaq 0,7 Prozent auf 14.050 Stellen.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen auch von den Asien-Börsen. Spekulationen über eine Abkehr der Bank of Japan (BoJ) von ihrer extrem lockeren Geldpolitik verunsichern die Anleger. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex bricht kurz vor Handelsschluss in Tokio um 2,0 Prozent ein.

Der Dollar, der gestern nach Veröffentlichung des starkes US-Bruttoinlandsprodukts noch deutliche Zugewinne verbuchen konnte, notiert im asiatischen Devisenhandel zu den meisten großen Währungen fast unverändert. Parallel dazu büßt der Euro 0,1 Prozent auf 1,0971 Dollar ein. Seit Mitte Juli hat die europäische Gemeinschaftswährung damit rund drei Cent eingebüßt. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 1952 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die BASF-Aktie in den Fokus. Der Chemiekonzern will nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal und der Senkung der Jahresziele weiter Geld sparen. Aus dem zu Jahresbeginn angekündigtem Sparprogramm erwartet das Unternehmen bis Ende 2023 bereits eine jährliche Ersparnis von mehr als 300 Millionen Euro. Im zweiten Quartal war der Gewinn von gut zwei Milliarden Euro im Vorjahr auf 499 Millionen Euro eingebrochen.

Der Versorger E.ON schraubt nach einer Entspannung auf dem Energiemarkt seine Prognose für das laufende Jahr nach oben. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte nun bei 8,6 Milliarden bis 8,8 Milliarden Euro liegen. Die bisherige Prognose lautete 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll 2,7 bis 2,9 Milliarden erreichen; hier hatte Eon bislang 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Der Telekomanbieter T-Mobile US will nach einem überraschend guten Quartal im laufenden Jahr eine Schippe drauflegen und peilt eine höhere Zahl an Neukunden an. Auch beim operativen Ergebnis schaut Unternehmenschef Mike Sievert etwas optimistischer in die Zukunft. Bereits jetzt machen sich die Synergien aus der Fusion der Deutschen-Telekom-Tochter mit dem kleineren Konkurrenten Sprint deutlich positiv in der Bilanz bemerkbar.

Schwache Geschäfte mit Mikrooptik durchkreuzen beim Chipausrüster Süss Microtec die Geschäftspläne für das laufende Jahr. Der Konzernumsatz dürfte daher statt 320 bis 360 Millionen nur 320 bis 340 Millionen Euro erreichen. Zudem dürften lediglich 9 bis 11 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn (Ebit) übrigbleiben. Bisher hatte der Vorstand hier 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt.

Der Wirkstoffforscher Evotec rechnet infolge eines Hackerangriffs mit einer deutlich schlechteren Entwicklung seiner Geschäfte. Sowohl für den Umsatz als auch für das operative Ergebnis kappte der Konzern seine Prognosen. "Die geringere Produktivität während des zweiten Quartals hat unser Finanzergebnis des ersten Halbjahres von 2023 erheblich belastet", sagte Konzernchef Werner Lanthaler.

Der US-Autobauer Ford stellt sich auf einen deutlich höheren Milliarden-Verlust im Geschäft mit Elektroautos in diesem Jahr ein. Zudem wird die Produktion langsamer ausgebaut als geplant. Im vergangenen Quartal verbuchte Fords E-Auto-Sparte einen operativen Verlust von knapp 1,1 Milliarden Dollar bei 1,8 Milliarden Dollar Umsatz. Einzig die robuste Nachfrage nach Modellen mit Verbrennermotor rettete die Bilanz.

Der Halbleiter-Riese Intel ist im vergangenen Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hofft auf deutlich bessere Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. Unterm Strich gab es schwarze Zahlen von 1,48 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 454 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz fiel unterdessen um 15 Prozent auf 12,95 Milliarden Dollar.