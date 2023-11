marktbericht Leichte Kursverluste voraus DAX muss weiter um 16.000 Punkte kämpfen Stand: 27.11.2023 07:38 Uhr

Die Marke von 16.000 Punkten hat der DAX immer noch nicht nachhaltig überwunden. Zu Beginn der neuen Börsenwoche steht die runde Marke am deutschen Aktienmarkt schon wieder zur Disposition.

Ein lustloser Handel in den USA am "Black Friday" und negative Vorgaben von den asiatischen Börsen dürften den DAX zu Wochenbeginn etwas unter Druck setzen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 15.995 Punkten. Am Freitag hatte das Börsenbarometer den Handel bei 16.029 Zählern beendet. Der Wochenbeginn belief sich auf 0,7 Prozent - es war die vierte Woche in Folge mit Kursgewinnen im DAX.

Mit bis zu 16.041 Punkten war der DAX in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangelaufen. Von seinem zwischenzeitlichen Rückschlag bis Ende Oktober hatte er damit nahezu zehn Prozent wieder aufgeholt. Das Rekordhoch von Ende Juli bei 16.528 Punkten lässt der Jahresendrally allerdings noch etwas Spielraum. Zuvor gilt es für den Börsenindex aber, die Marke von 16.000 Punkten nachhaltig zu überwinden.

Verhaltene Vorgaben für den DAX-Handel kommen von den US-Börsen, diese hatten sich am "Black Friday" kaum bewegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zum Wochenschluss 0,3 Prozent höher bei 35.390 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent zu auf 4.559 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,1 Prozent auf 14.250 Stellen.

Derweil haben am Montag die asiatischen Börsen einen eher schwachen Start in die letzte Woche im November hingelegt. In Japan hat der 225 Werte umfassende Nikkei-Index den Handel bei 33.448 Punkten beendet - ein Minus von 0,5 Prozent. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,4 Prozent im Minus. Chinas Industriegewinne sind zwischen Januar und Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent gefallen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erholt sich weiterhin nur langsam nach der Pandemie.

Der Goldpreis schnellt am Morgen bis auf 2.018 Dollar je Feinunze empor. Das ist der höchste Stand seit Mai. Rückenwind für das gelbe Edelmetall kommt von den gesunkenen US-Zinserwartungen und dem fallenden Dollar. Der Euro zieht am Morgen um 0,1 Prozent an auf 1,0947 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die Post-Aktie in den Fokus. Die Deutsche Post hat zurückhaltend auf die Ministeriumspläne für eine Reform des Postgesetzes reagiert. Kritisch sieht das Unternehmen Regelungen, mit denen die Regierung den Wettbewerb der Postdienste stärken will. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Freitag einen Reformvorschlag zum Postgesetz vorgestellt. Unter anderem soll die Post demnach weniger Zeitdruck bei der Beförderung von Briefen haben.

Bayer-Chef Bill Anderson führt die dünne Produktpipeline in der Pharmasparte nach dem plötzlichen Aus einer wichtigen Studie auch auf zu geringe Investitionen in der Vergangenheit zurück. "Wir hatten einige Jahre mit Unter-Investitionen bis etwa 2018", sagte der Chef des DAX-Konzerns im Interview der "Financial Times". Bayer habe in der Zeit keine neuartigen Moleküle erforscht und nicht die wirklich wichtigen Ziele verfolgt.

Der Autobauer Volkswagen passt seine Urlaubsregelungen für Mitglieder des Managements an die von Tarifbeschäftigten an. Bislang galt die Regel, dass Manager ihren Jahresurlaub nicht wie andere VW-Beschäftigte im selben Jahr nehmen müssen. Sie konnten ihn auch bis zu einem späteren Zeitpunkt unbegrenzt aufsparen. Damit ist nun 2024 Schluss.

Der Energieversorger Uniper erwartet wegen eines Schiedsurteils eine Belastung seines Jahresergebnisses. Uniper teilte am Sonntagabend mit, eine Zahlung an die Gegenpartei von geschätzten 550 Millionen Euro leisten zu müssen. Die Nachzahlung werde im vollen Umfang das Jahresergebnis belasten. Uniper habe das Urteil gegen eine Tochterfirma in einem seit Anfang des Jahres 2021 laufenden Schiedsverfahren am Freitag erhalten.

Einen Tag nach der Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder treffen sich heute die Aktionäre von Borussia Dortmund. Bei der Hauptversammlung in der Westfalenhalle informiert die Geschäftsleitung um Hans-Joachim Watzke die Anteilseigner des Fußball-Bundesligisten über die Finanzen. Nach der Corona-Pandemie hatte der BVB das Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni) erstmals wieder mit einem Gewinn abgeschlossen.