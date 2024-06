marktbericht Kursgewinne erwartet DAX dürfte vor EZB-Zinsentscheid weiter zulegen Stand: 06.06.2024 07:37 Uhr

Der DAX dürfte seine Gewinne heute ausbauen. Die Anleger rechnen fest mit einer Zinssenkung der EZB. Auch die Hoffnungen auf eine lockerere Geldpolitik der Fed werden stärker.

Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) taxiert der Broker IG den DAX vor Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf 18.650 Punkte. Gestern hatte der Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 18.575,94 Punkten geschlossen. Tags zuvor war er noch zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen gefallen.

Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve befeuert. In den US-Unternehmen entstanden im Mai einer Umfrage zufolge weniger Jobs als erwartet. Auch die Zahl der offenen Stellen fiel zuletzt auf das tiefste Niveau seit drei Jahren. "Die Daten deuten auf eine Zinssenkung der Fed im September hin", so Tamas Varga, Analyst bei Ölmakler PVM. Die Währungshüter versuchen, mit straffer Geldpolitik die Inflation in Schach zu halten und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen.

Heute steht der Zinsentscheid der EZB im Fokus des Interesses. Die EZB dürfte am frühen Nachmittag erstmals seit Herbst 2019 die Zinsen um einen Viertelpunkt senken. Das erwarten nahezu alle der rund 60 von Bloomberg befragten EZB-Experten. Für die Investoren werden aber wie üblich vor allem Signale auf den weiteren Kurs der EZB interessant sein. Allgemein wird jedenfalls keine Reihe von Zinssenkungen erwartet.

"Es könnte eine Zinssenkung werden, die begleitet wird von Rhetorik und Projektionen, die den Markt davon abhalten sollen, in nächster Zeit mehr zu erwarten und eine nächste Zinssenkung bereits im Juli eher unwahrscheinlich machen“, kommentiert Konstantin Oldenburger, Marktexperte bei CMC-Markets.

Die neuen US-Zinshoffnungen und eine Rally bei Tech-Werten nach den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten sorgten gestern für steigende Kurse an der Wall Street. Der S&P 500 und die Nasdaq schlossen am Mittwoch so hoch wie nie zuvor. Der Börsenwert von Nvidia stieg erstmals über die Marke von drei Billionen Dollar. Nvidia überholte damit Apple und nun ist nur noch Microsoft wertvoller als der Spezialist für KI-Speicherchips.

Der Dow Jones schloss 0,3 Prozent höher bei 38.807 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte zwei Prozent auf 17.187 Zähler vor und der breit gefasste S&P 500 1,2 Prozent auf 5.354 Stellen.

Die neuen Hoffnungen auf eine US-Zinssenkung sorgen heute für Kursgewinne an den asiatischen Märkten. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 38.841 Punkte zu, der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 2.764 Punkten. "Chip-Aktien haben den Nikkei-Index nach oben getrieben", sagte Shuutarou Yasuda vom Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Nach dem Überschreiten der 39.000-Punkte-Marke im frühen Handel seien die Gewinne jedoch begrenzt worden, da Investoren ihre Aktien verkauft hätten.

Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3067,34 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 3613,40 Punkte.

Die italienische Werftengruppe Fincantieri strebt einem Zeitungsbericht zufolge einen Zusammenschluss mit der Marine-Tochter von Thyssenkrupp an. Vorstandschef Pierroberto Folgiero habe entsprechende Überlegungen kürzlich Vertretern der Bundesregierung präsentiert, berichtete das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Branchenkreise. Ziel sei es, einen europäischen Champion zu schaffen.

Bei Thyssenkrupp seien die Italiener zuvor mit ihren Überlegungen auf Ablehnung gestoßen. Thyssenkrupp sucht seit Jahren eine Lösung für seine Rüstungssparte, die unter anderem U-Boote und Kriegsschiffe baut. Dabei wurde auch immer wieder Fincantieri als potenzieller Partner gehandelt.

Stühlerücken im MDAX: Der Nebenwerteindex bekommt in knapp drei Wochen drei neue Mitglieder. Der Reisekonzern TUI, der Großküchen-Ausrüster Rational und der Lkw-Hersteller Traton ziehen zum 24. Juni in den Index der 50 wichtigsten Werte unterhalb des DAX ein, teilte die Deutsche Börse mit. Dafür weichen müssen der Solar-Zulieferer SMA Solar, der Biotech-Konzern Morphosys und der Autovermieter Sixt, die in den Kleinwerteindex SDax absteigen.