Marktbericht DAX kaum verändert Anleger ruhen sich auf Gewinnen aus Stand: 06.11.2023 09:45 Uhr

Nach der erfolgreichen vergangenen Handelswoche bleiben die Anleger am Montag zurückhaltend. Die Aussicht auf weitere Kursgewinne besteht zwar, aber die geopolitischen Risiken können jederzeit wieder belastend wirken.

Der DAX startet fast unverändert etwa auf dem Kursniveau vom vergangenen Freitag auf 15.195 Punkten. Zum Wochenschluss war der deutsche Leitindex 0,3 Prozent fester auf 15.189 Punkten aus dem Handel gegangen. Er hatte an jedem Tag der vergangenen Handelswoche zugelegt, was zuletzt im Frühjahr der Fall gewesen war.

Für die charttechnisch argumentierenden Experten von HSBC liegt nun die nächste wichtige DAX-Anlaufzone bei 15.500/15.600 Punkten.

Auch fundamental orientierte Fachleute sehen jetzt weitere Kursgewinne voraus. Nach den deutlichen Kursverlusten von Anfang August bis Ende Oktober habe "der stark überverkaufte DAX in der ersten Novemberwoche eine Erholung gestartet, die sich in den kommenden Wochen fortsetzen dürfte", erwartet Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp.

Claudia Windt, Analystin bei Helaba, verweist darauf, mit welcher Leichtigkeit der deutsche Leitindex die Hürde von 15.000 Punkten wieder zurückerobert hat. "Das könnte der Beginn der Jahresendrally werden, da die nach wie vor niedrige Bewertung die Investoren lockt", konstatiert sie.

Gleichwohl bleiben auch Zweifel: Es dürfte für den DAX schwierig werden, an die imposanten Gewinne aus der Vorwoche anzuknüpfen, erwartet Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Die Anleger müssen jetzt zwischen den unverändert hohen geopolitischen Risiken und den zuletzt positiven Nachrichten von den Notenbanken und vom US-Arbeitsmarkt abwägen."

Positiv dürften die Investoren aktuelle Konjunkturdaten aufnehmen: Die deutsche Industrie hat im September erneut mehr Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft wuchs um 0,2 Prozent zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt mit. Dazu trugen Großaufträge bei. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

Allerdings wurde das Wachstum im August nachträglich deutlich nach unten korrigiert - von plus 3,9 Prozent auf nur noch plus 1,9 Prozent. Ökonomen rufen auch deshalb noch keine Trendwende aus. "Nach den starken Rückgängen bis zum Frühjahr zeichnet sich nun lediglich eine Stabilisierung ab", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Am vergangenen Freitag hatte ein sich abkühlender US-Arbeitsmarkt die Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen weiter genährt und die Aktienindizes an der Wall Street angeschoben: Der Dow Jones schloss 0,7 Prozent höher bei 34.061 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 zog um 0,9 Prozent auf 4.358 Zähler an, der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 legte 1,4 Prozent auf 13.478 Punkte zu.

"Der Bericht steht im Einklang mit den Ansichten des Marktes, dass sich der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft verlangsamen, und das wird die Fed in der Warteschleife halten und die Zentralbanken im nächsten Jahr dazu veranlassen, die Zinsen zu senken", hatte Jay Hatfield, Marktexperte von Infrastructure Capital Management, gesagt.

In Japan, wo feiertagsbedingt am Freitag kein Handel stattgefunden hatte, schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 32.708 Punkte. Ihm halfen auch Aussagen des japanischen Notenbankchefs Kazuo Ueda, der allmähliche Fortschritte bei der Erreichung des Inflationsziels konstatierte. Gleichzeitig stieg der Jibun-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Oktober stärker als prognostiziert.

Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann 1,4 Prozent auf 3.633 Punkte. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es um 1,7 Prozent auf 17.961 Punkte hoch.

Der Euro profitiert von den Zinshoffnungen in den USA und hat sich zu Beginn der neuen Woche über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten.

Tesla zahlt seinen Beschäftigten in Deutschland ab November mehr Lohn. Nach einem Anstieg um sechs Prozent im vergangenen Jahr gebe es dieses Mal vier Prozent mehr Geld, erklärte der Autobauer und bestätigte damit einen Bericht des "Wall Street Journal". Im Dezember komme ein Inflationsausgleich von 1.500 Euro hinzu, ab Februar werden die Jahreslöhne der rund 11.000 Beschäftigten um zusätzliche 2.500 Euro angehoben. Die Gewerkschaft IG Metall hatte in der Vergangenheit moniert, dass die Löhne beim US-Elektroautobauer rund 20 Prozent unter dem Branchentarifvertrag lägen, und im vergangenen Monat vor dem Werkstor um Mitglieder geworben.

Der DAX-Konzern Bayer erweitert das zulassungsrelevante Phase-III-Studienprogramm für die Milliardenhoffnung Asundexian. Die Oceanic-Afina-Studie umfasst Patienten ab 65 Jahren mit Vorhofflimmern und dem Risiko für einen Schlaganfall oder eine systemische Embolie, die wegen erhöhtem Blutungsrisiko für aktuelle, oral verabreichte Gerinnungshemmer als ungeeignet gelten.

Der potenzielle Nachfolger für Bayers Blutgerinnungshemmer Xarelto könnte Schutz bieten, ohne das Blutungsrisiko zu erhöhen, hieß es. Xarelto ist seit Jahren Bayers wichtigster Pharma-Umsatzbringer, verliert aber nach und nach den Patentschutz, sodass die Konkurrenz durch Generika zunimmt.

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA könnte einem Pressebericht zufolge weitere Stellen streichen. Die Chemiesparte solle die Kosten um bis zu 90 Millionen Euro senken, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf ein Memo an Mitarbeiter von Kai Beckmann, Geschäftsleitungsmitglied und für das Geschäft mit Elektronikchemie zuständig. Merck habe auf Anfrage die Echtheit des Dokuments bestätigt.