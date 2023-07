marktbericht Nach dem Kursrutsch DAX dürfte Stabilisierungsversuch starten Stand: 07.07.2023 07:36 Uhr

Nach einer bislang äußerst schwach verlaufenen Handelswoche wird der DAX zum Wochenschluss moderat höher erwartet. Nach einer schwungvollen Gegenbewegung sieht es aber nicht aus.

Der Broker IG taxiert den DAX eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15.554 Punkte. In den vergangenen vier Handelstagen ist das Börsenbarometer um 3,8 Prozent abgerutscht auf das tiefste Niveau seit Anfang April.

Allein gestern sackte der deutsche Leitindex um 2,6 Prozent auf 15.528,54 Punkte ab und entfernte sich damit immer weiter von der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke. "Die Stimmung liegt am Boden", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Mit einem Verlaufstief unter 15.500 Punkten hat der DAX gestern ein Niveau erreicht, auf dem er Anfang Februar in diesem Mal erstmals stand. Das ist gleichbedeutend mit fünf Monaten ohne Kursgewinne."

Die wichtige Unterstützungszone 15.600/15.700 Punkten sei durchbrochen worden, stellen die Analysten der Helaba fest. Mit dem Unterschreiten dieser Zone dürfte sich eine Korrekturausdehnung ergeben, die bis 15.210 Punkte reichen könnte, lautet ihre Einschätzung.

Vor allem die Furcht vor weiteren US-Zinserhöhungen belastet den Aktienmarkt. Maßgeblich für das weitere Vorgehen der US-Notenbank seien nun Konjunkturdaten, prognostizierte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Daher warteten die Investoren heute mit Spannung auf den offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht für Juni.

Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC, zeigte sich allerdings skeptisch. "Ob sich die Erwartungen an die Geldpolitik beim Arbeitsmarktbericht noch einmal verschieben, ist fraglich", sagte er. Der Grund: Die US-Wirtschaft hat 14 Monate in Folge mehr Stellen geschaffen als von den Ökonomen erwartet. "Warum sollte diese Serie plötzlich reißen?", fragte Stanzl.

So sehen das auch andere Marktbeobachter: Es dürfte ein kräftiger Beschäftigungsaufbau möglich sein, konstatieren die Helaba-Experten, die Lohnentwicklung bleibe vermutlich dynamisch. "Zusammen mit der Arbeitslosenquote, die wohl nicht steigen dürfte, werden so die Zinserwartungen hochgehalten."

Die neu entflammten Zinssorgen setzten auch dem Aktienmarkt in den USA zu. Der Dow Jones schloss gestern 1,1 Prozent tiefer auf 33.922 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 13.679 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4411 Punkte ein.

In Asien sind die Vorzeichen derzeit ebenfalls negativ: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 32.619 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2268 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,6 Prozent.

Wegen Verlusten in der wichtigen Chip-Sparte brach der Konzerngewinn bei Samsung im Zeitraum April bis Juni um 96 Prozent auf 600 Milliarden Won (etwa 420 Millionen Euro) ein. Dies sei laut Samsung der niedrigste Gewinn in einem Quartal seit 14 Jahren. Im vergangenen Jahr vermeldete das Unternehmen im gleichen Zeitraum noch einen Gewinn von 14,1 Billionen Won (9,8 Milliarden Euro). Der Umsatz dürfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent auf 60 Billionen Won (42 Milliarden Euro) gesunken sein, so Samsung.

Die Investmentgesellschaft L Catterton, Mehrheitseignerin von Birkenstock, prüft einem Medienbericht zufolge strategische Optionen für den Schuhhersteller. Zu den Möglichkeiten gehöre auch ein Börsengang, berichtete die Agentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Gang auf das US-Handelsparkett in diesem oder im nächsten Jahr könnte Birkenstock mit sechs Milliarden Dollar bewerten. Birkenstock war 2021 mehrheitlich an L Catterton und den Milliardär Bernard Arnault verkauft worden. Dabei soll das Traditions-Unternehmen aus Linz am Rhein mit rund vier Milliarden Euro bewertet worden sein. Hinter L Catterton steht unter anderem der französische Luxusgüterkonzern LVMH.

Im abgelaufenen Quartal verbuchte Levi Strauss einen Nettoverlust von 1,6 Millionen Dollar nach einem Überschuss von 49,7 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Levi Strauss war 2019 nach mehr als 30-jähriger Abwesenheit an die Börse zurückgekehrt. Für das Gesamtjahr senkte das Unternehmen seine Prognose.