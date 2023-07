marktbericht DAX wohl unter 16.000 Punkten Anleger blicken nach China Stand: 06.07.2023 07:42 Uhr

Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Fed dürften den Aktienmarkt heute belasten. Der DAX wird wohl tief unter 16.000 Punkte sinken.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent tiefer auf 15.855 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex Verluste erlitten. Zum Börsenschluss notierte das Börsenbarometer 0,6 Prozent im Minus bei 15.938 Punkten, womit es wieder unter die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten rutschte.

Die Veröffentlichung des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung drückt auf die Stimmung. Demnach sehen die US-Währungshüter bei den Zinsen noch Luft nach oben. Beinahe alle Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss erwarteten weitere Anhebungen im Jahresverlauf, hieß es. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits Ende Juni erklärt, dass die meisten Entscheidungsträger der Notenbank von mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen bis Jahresende ausgingen.

Höhere Leitzinsen gelten als belastend für den Aktienmarkt, da sie sich negativ auf die Konjunktur auswirken können. Der Markt muss sich aber für längere Zeit auf steigende Zinsen einstellen. In den Zinsfutures werde aktuell eine kleine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent eingepreist, heißt es im Marktkommentar der Commerzbank. Bei der Credit Suisse rechnet man nicht vor Juni 2024 mit wieder sinkenden Zinsen.

Die Anleger werden auch den sich zuspitzenden Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick behalten. US-Finanzministerin Janet Yellen reist inmitten des Konflikts in die Volksrepublik. Chinesische Wirtschaftsdaten fielen zuletzt schwach aus: Die Dienstleistungsaktivitäten wuchsen im Juni mit dem langsamsten Tempo seit fünf Monaten, was die Sorgen der Investoren bezüglich einer Erholung der Weltwirtschaft schürte. Außerdem trübten Exportkontrollen für bestimmte im Chipsektor benötigte Rohstoffe bereits in den USA die Kauflaune.

Die US-Börsen haben den Handel nach der Feiertagspause mit leichten Abschlägen wieder aufgenommen. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 34.289 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 13.792 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte ebenfalls 0,2 Prozent auf 4447 Punkte ein.

Die Aktienkurse in Asien schwächeln heute ebenfalls und setzten damit die Talfahrt an den globalen Aktienmärkten fort. Der eskalierende Handelsstreit zwischen China und den USA trübte auch dort die Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 32.933 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2287 Punkten.

Der breitangelegte MSCI-Index. für asiatisch-pazifische Aktien gab um 0,7 Prozent nach. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

Der erste Börsengang in Deutschland seit fünf Monaten ist unter Dach und Fach. Die Aktien der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera werden zu je 20 Euro ausgegeben, teilte das Unternehmen mit. Es wird damit mit 2,53 Milliarden Euro bewertet. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 605 Millionen Euro, 526 Millionen Euro davon fließen Thyssenkrupp Nucera zu. Das Unternehmen will das Geld vor allen in den Ausbau des Elektrolyse-Geschäfts stecken. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Freitag (7. Juli) geplant.

Der Facebook-Konzern Meta hat seine mit Twitter konkurrierende App namens Threads an den Start gebracht. Die Anwendung wurde in der Nacht zum Donnerstag in den USA und Dutzenden anderen Ländern freigeschaltet. In Deutschland und den anderen EU-Staaten wird Threads zunächst nicht verfügbar sein - der Konzern verweist auf noch offene regulatorische Fragen.