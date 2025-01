marktbericht Kaum Bewegung erwartet DAX-Rekord bleibt in Reichweite Stand: 09.01.2025 07:48 Uhr

Der DAX bleibt zwar in der Nähe des Rekordstands, aber es sieht heute zunächst nicht nach einem dynamischen Sprung nach vorn aus. Zu groß ist die Unsicherheit über die Zollpolitik Donald Trumps.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem XETRA-Auftakt mit 20.335 Zählern kaum bewegt. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt somit nah. Bis zur Höchstmarke von 20.522 Zählern fehlt dem Index nur knapp ein Prozent.

Gestern hatte der deutsche Leitindex kaum verändert bei 20.329 Punkten geschlossen. Für Zurückhaltung der Anleger sorgten uneinheitliche Konjunkturdaten und Sorgen um den handelspolitischen Kurs des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Laut einem Bericht des US-Senders CNN erwägt Trump die Ausrufung einer nationalen Wirtschaftsnotlage, um eine rechtliche Grundlage für umfassende Zölle zu schaffen.

Noch sei das technische Bild konstruktiv und eine erneute Befestigung scheine möglich, heißt es von der Helaba. Widerstände zeigten sich bei 20.461 und an der Bestmarke bei 20.522, so die Fachleute.

Nach zuletzt schwachen Auftragszahlen warten Marktteilnehmer heute auf die Daten zur Produktion in der deutschen Industrie. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen sagen im November ein Wachstum von einem halben Prozent im Vergleich zum Vormonat voraus. Im September und Oktober wurde die Produktion jeweils gedrosselt. Außerdem steht der deutsche Außenhandelsbericht für November im Terminkalender.

In den USA bleiben die Märkte wegen des nationalen Trauertages anlässlich des Todes des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter geschlossen. Am Freitag wird dann der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, der wichtige Hinweise auf den weiteren Kurs der US-Notenbank geben könnte.

"Die vom designierten US-Präsidenten Trump angekündigten Senkungen der Steuern und Erhöhungen der Importzölle könnten mittel- bis längerfristig für eine erhöhte Inflation in den USA sorgen. Die US-Notenbank Fed dürfte deshalb zurückhaltender vorgehen und 2025 nicht mehr als zwei Zinsschritte vornehmen", meint Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Wachsende Zoll- und Zinssorgen haben die New Yorker Börsen gestern in Schach gehalten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 42.635 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 5.918 Punkte, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 19.478 Stellen.

Angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die globale Wirtschaftsentwicklung nehmen die Anleger in Asien heute Gewinne mit. Die Börse in Shanghai verlor 0,3 Prozent auf 3.220 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.787 Punkten.

In Tokio büßte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 39.538 Punkte ein, der breiter gefasste Topix notierte 1,2 Prozent tiefer bei 2.737 Punkten. "Der Nikkei hat ein Niveau erreicht, das Anleger dazu veranlasst, Gewinne mitzunehmen", sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Die Anleger brauchen neue marktbewegende Impulse, um zu glauben, dass der Nikkei weiter steigen wird."

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat 2024 stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 32 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog um 64 Prozent auf 749 Millionen Euro an. Hierzulande wächst der Bereich vor allem seit Mitte des Jahres.

Der Bitcoin gibt weiter nach und ist wieder auf das Niveau von Ende 2024 zurückgefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp am Morgen rund 94.200 Dollar. Damit weitete der Bitcoin die jüngsten Verluste aus. Anfang der Woche hatte ein Bitcoin noch fast 103.000 Dollar gekostet. Starke Kursausschläge sind beim Bitcoin durchaus normal. In den vergangenen zwei Jahren hatte der Wert deutlich zugelegt.

Nutzer von Disneys Streaming-Diensten mit dem günstigeren Werbe-Abo sollen künftig personalisierte Anzeigen zu sehen bekommen. Dabei will der Unterhaltungskonzern im US-Markt auch auf Künstliche Intelligenz setzen. So sollen Anzeigenkunden mehrere Versionen ihrer Clips bei Disney hochladen können und bei Live-Übertragungen sucht die KI-Software automatisch das Video aus, dessen Stimmung besser zur aktuellen Entwicklung passt.

Zuschauer sollen auch die Möglichkeit bekommen, Produkte aus Sendungen direkt aus der App zu kaufen. Außerdem will Disney in den USA unter anderem Sportwetten einbinden. Die Werkzeuge, mit denen Werbekunden die Effizienz ihrer Anzeigen messen können, werden international eingeführt.

Im Kleinwerteindex SDAX wird ein Übernahmekandidat durch den nächsten ersetzt. Am Montag (13. Januar) muss die Kliniksoftware-Firma Nexus den Index verlassen, nachdem sich der US-Finanzinvestor TA Associates knapp 95 Prozent an dem Unternehmen aus Donaueschingen gesichert hat. Damit kommt Nexus nicht mehr auf den Mindest-Streubesitz von zehn Prozent, der Voraussetzung für die Mitgliedschaft in dem Index ist.

Dafür kehrt der Online-Modehändler About You zurück, doch auch seine Tage dort dürften gezählt sein. Denn der weitaus größere Konkurrent Zalando hat für About You erst im Dezember ein 1,13 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot angekündigt und hat bereits drei Viertel der Anteile sicher.