marktbericht Inflationsängste an den Börsen Kommt es jetzt zu Gewinnmitnahmen im DAX? Stand: 08.01.2025 07:27 Uhr

Nach dem jüngsten starken Hochlauf der Kurse gerät der DAX zur Wochenmitte unter Druck. Starke US-Konjunkturdaten schüren Inflationsängste - für manche Anleger der willkommene Anlass für Gewinnmitnahmen?

Ein fester Dollar und die Erwartung einer langsameren Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed drücken zur Wochenmitte auf die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,1 Prozent tiefer auf 20.317 Punkte.

Dabei wären auch erste Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Hochlauf der Kurse nicht verwunderlich. An den ersten Handelstagen im neuen Jahr hatte der DAX eine beachtliche Rally aufs Parkett gelegt und sich seinem Rekordhoch bei 20.522 Punkten von Mitte Dezember wieder angenähert.

Gestern ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 20.340 Zählern aus dem Handel. Seit dem Tief am 20. Dezember bei 19.650 Punkten hat der DAX damit bereits wieder rund 700 Punkte gutgemacht.

Die Vorgaben von den Überseebörsen fallen negativ aus. An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes gestern nachgegeben. Starke Konjunkturdaten nährten Befürchtungen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger als erwartet hochhalten könnte.

Der Standardwerteindex Dow Jones ging mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 42.528 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 5.909 Punkte, und der technologielastige Nasdaq büßte 1,9 Prozent auf 19.489 Zähler ein.

Die asiatischen Aktienmärkte finden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung. In Tokio gibt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss um 0,2 Prozent auf 40.015 Punkte nach. Die Börse in Shanghai gewinnt 0,1 Prozent, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen um 0,1 Prozent fällt.

Im asiatischen Devisenhandel legt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0353 Dollar zu. Wenig Bewegung auch beim Goldpreis: Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet am Morgen 2.649 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Auf dem Rohstoffmarkt ziehen die Ölpreise an, da sich das Angebot aus Russland und den OPEC-Ländern verknappt, während Daten über einen unerwarteten Anstieg der offenen Stellen in den USA auf eine anziehende Konjunktur und damit eine steigende Ölnachfrage hindeuten. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 0,4 Prozent auf 77,32 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notiert 0,5 Prozent fester bei 74,60 Dollar.

Im DAX könnte die VW-Aktie einen Blick wert sein. Die Führungsetage von Volkswagen will sich mit einem millionenschweren Gehaltsverzicht am Sparprogramm des Konzerns beteiligen. Das Management werde bis 2030 voraussichtlich insgesamt einen Beitrag von über 300 Millionen Euro leisten, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian der Braunschweiger Zeitung/Wolfsburger Nachrichten.

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat sein operatives Ergebnis im vierten Quartal 2024 deutlich gesteigert, die Gewinnschätzungen der Analysten aber klar verfehlt. Samsung rechnet für das Quartal von Oktober bis Dezember mit einem Ergebnis von 6,5 Billionen Won (rund 4,3 Milliarden Euro) - das liegt deutlich unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 7,7 Billionen Won.

Der US-Ölriese ExxonMobil rechnet wegen deutlich niedrigerer Margen im Raffineriegeschäft und Schwächen in allen Geschäftsbereichen mit einem deutlichen Gewinneinbruch im vierten Quartal. Insgesamt erwarte der Konzern ein Minus von rund 1,75 Milliarden Dollar im Vergleich zum dritten Quartal, teilte das Unternehmen gestern in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit.