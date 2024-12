marktbericht DAX kaum bewegt Stillstand vor Weihnachten Stand: 23.12.2024 11:47 Uhr

Die Weihnachtsrally scheint in diesem Jahr auszufallen, der DAX steckt unterhalb der Marke von 20.000 Punkten fest. Allerdings sind die Kursgewinne auf das Gesamtjahr gesehen recht beträchtlich.

Nach zunächst schwachem Start hat sich der DAX zumindest wieder an sein Freitagsniveau herangearbeitet. Am Vormittag notiert der deutsche Leitindex fast unverändert bei 19.884 Punkten. Am vergangenen Freitag war er auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und hatte die vorangegangene Jahresendrally zu einem großen Teil wieder eingebüßt.

In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Für 2024 steht für den DAX aber immer noch ein satter Gewinn von rund 19 Prozent zu Buche.

Nach dem starken und schnellen Kursrutsch der Vorwoche bleibe der DAX angeschlagen und sollte zunächst noch einmal vor einem Rücklauf stehen, kommentiert Christian Zoller, Charttechnik-Experte bei ING. "Dann muss abgewartet werden, wie weit dieser Rücklauf läuft und ob der DAX ein weiteres Verlaufstief unter 19.649 Punkten ausbildet oder bereits vorher wieder nach oben abdreht."

Die Europäische Zentralbank (EZB) steht nach Einschätzung ihrer Präsidentin Christine Lagarde kurz davor, ihr Inflationsziel in der Eurozone zu erreichen. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir erklären können, dass wir die Inflation nachhaltig auf unser mittelfristiges Ziel von zwei Prozent gebracht haben", sagte Lagarde der "Financial Times". Die EZB strebt eine Inflation von zwei Prozent an, die sie als optimales Niveau für den Euroraum erachtet. Für 2025 geht sie von 2,1 Prozent aus, für 2026 von 1,9 Prozent.

Für den Finanzmarkt ist vor allem das Leitzinsniveau interessant. Führende EZB-Vertreter haben bereits weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr signalisiert. 2024 hat die EZB ihren Leitzins viermal gesenkt.

Die kriselnde deutsche Baubranche sendet derweil Lebenszeichen. Im Oktober sind die Aufträge für das Bauhauptgewerbe deutlich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Auftragseingang wuchs gemessen am Vormonat September um 5,6 Prozent, sowohl im vom Wohnungsbau dominierten Hochbau als auch im Tiefbau, zu dem der Straßenbau zählt. Zugleich stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe zum Vorjahresmonat preisbereinigt um 1,7 Prozent. Die Hoffnungen auch der Baubranche richten sich auf weiter sinkende EZB-Leitzinsen.

Schlechte Nachrichten kommen für die Anleger dagegen von der Ausschüttungspolitik der Unternehmen. Mit gut 59 Milliarden Euro dürfte die Dividendensumme der Unternehmen in DAX und MDAX für das Geschäftsjahr 2024 knapp vier Prozent kleiner ausfallen als ein Jahr zuvor. Hauptgrund für den Rückgang ist die Krise in der Automobilbranche.

BMW, Mercedes und VW dürften Schätzungen der Dekabank zufolge mit 9,9 Milliarden Euro zusammen 4 Milliarden Euro weniger an ihre Aktionäre auszahlen als vor Jahresfrist.

Nach derzeitigem Stand dürften für das abgelaufene Geschäftsjahr 23 der 40 Unternehmen in der ersten deutschen Börsenliga die Ausschüttung je Aktie im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, so die Dekabank. Auf die größte Summe mit knapp 5,9 Milliarden Euro können demnach die Anteilseigner des Versicherers Allianz hoffen.

Die beiden japanischen Autobauer Honda und Nissan verhandeln über eine mögliche Fusion. Das teilten beide Unternehmen mit und bestätigten entsprechende Medienberichte. Ein Zusammenschluss würde den drittgrößten Autobauer der Welt nach Toyota und VW schaffen. Honda und Nissan wollen damit vor allem ihre Position auf dem Elektroautomarkt stärken, der von Tesla aus den USA und chinesischen Herstellern dominiert wird.

Kursgewinne der VW-Aktien nach einer Einigung im Tarifstreit bei Volkswagen haben am Montag nicht lange gehalten. Waren die Papiere zur Eröffnung des Xetra-Handels noch um 1,6 Prozent gestiegen auf ein Hoch seit Ende Oktober, so drehten sie anschließend rasch ins Minus. Die Papiere des Autobauers waren damit der größte Kursverlierer unter den 40 DAX-Titeln.

Die Wolfsburger wollen bis 2030 mehr als 35.000 Stellen sozialverträglich abbauen. VW spart durch die Arbeitskostenentlastung nach eigener Aussage 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Zudem sagte der Konzern eine neue Beschäftigungssicherung bis 2030 zu. Eine Schließung ganzer Werke wird es, anders als zwischenzeitlich befürchtet, zunächst nicht geben.

Aussagen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu wohl notwendigen Wehrausgaben haben den Aktien von Rüstungsunternehmen Auftrieb gegeben. Für Rheinmetall und Hensoldt geht es weiter aufwärts. Mit Jahresgewinnen von 120 beziehungsweise 43 Prozent liegen die beiden Werte auch für diesen Zeitraum in ihren Indizes weit vorn.