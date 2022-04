Marktbericht Kursgewinne erwartet Warum dem DAX die Erholung so schwer fällt Stand: 08.04.2022 07:43 Uhr

Der deutsche Leitindex startet den nächsten Erholungsversuch. Doch nicht nur der gestrige Tag sollte den Optimisten unter den DAX-Anlegern eine Warnung sein.

Nach einer turbulenten Handelswoche könnte zum Wochenschluss etwas Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren. Der DAX dürfte mit einem kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. So taxiert der Broker IG die deutschen Standardwerte zurzeit 0,7 Prozent höher bei 14.174 Punkten.

Doch der gestrige Handelsverlauf sollte Anlegern eine Warnung sein: Am Vortag wurde ein ähnlich gelagerter Erholungsversuch bis zum Handelsschluss komplett abverkauft, der DAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 14.078 Zählern.

DAX nach 900-Punkte-Minus technisch angeschlagen Zur Vorsicht mahnt dabei auch ein Blick auf den DAX-Chart. Dieser zeigt ganz deutlich, dass die Erholungsrally im DAX ausgelaufen ist. Diese hatte den DAX von seinem Tief Anfang März bei 12.439 Punkten um knapp 2500 Punkte bis auf 14.925 Zähler Ende März in die Höhe katapultiert. Seither haben die deutschen Standardwerte in der Spitze aber bereits wieder rund 900 Punkte eingebüßt. Der DAX ist technisch angeschlagen. Sollte der DAX nun auch noch unter sein Wochentief vom Mittwoch bei 14.027 Punkten rutschen, würden sich die Perspektiven am deutschen Aktienmarkt weiter eintrüben. Anleger zwischen Kriegsängsten und Zinssorgen Aus fundamentaler Perspektive lasten derweil nicht nur die Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs und möglicher neuer westlicher Sanktionen auf den Aktienkursen. Hinzu gesellen sich massive Zinsängste der Investoren, die durchaus begründet zu sein scheinen, wie ein Blick auf die zur Wochenmitte veröffentlichten Fed-Minutes zeigt: Demnach steuern die USA auf eine Welle großer Zinserhöhungen auf den kommenden Sitzungen der Notenbank Federal Reserve zu. Zudem will die Fed ihre Bilanzsumme bereits im Mai eindampfen. Dadurch würden Aktienmärkten "Liquidität entzogen, die in den letzten Jahren für die Hausse verantwortlich war", unterstreicht IG-Experte Henke. Zugleich würden Anlagealternativen wie Staatsanleihen attraktiver. Notenbanken gegen Inflation Wenn nur noch höhere Zinsen helfen Die Fed zieht im Kampf gegen die Inflation andere Seiten auf. Können auch deutsche Sparer wieder hoffen?

Nur leichte Gewinne im Dow Die Aussicht auf steigende Zinsen hat gestern erneut auf den US-Börsen gelastet. In New York brachten die Aktienmarkt-Bullen nur eine leichte Gegenbewegung zustande. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 34.583 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 13.897 Punkte vor. "Der Markt ist vorsichtig", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter Dakota Wealth Management.

Geopolitik- und Zinsrisiken lasten auf Nikkei Die Aussicht auf aggressive globale Zinserhöhungen gibt auch den Anlegern in Asien zu denken. Der japanische Nikkei notiert zur Stunde 0,1 Prozent höher. "Die vergangenen zwei Jahrzehnte brachten niedrige Inflation und eine relativ friedliche Welt. In Zukunft könnten geopolitische Konflikte immer volatiler werden und sich stärker auf die gesamte Weltwirtschaft auswirken", sagte Lirong Xu, Chief Investment Officer bei Franklin Templeton Sealand Fund Management in Shanghai.

Ölpreise: Brent bei 100 Dollar Die Ölpreise sind am Morgen weiter gesunken. Für ein Fass der Nordseesorte Brent müssen nur noch 100,07 Dollar gezahlt werden und damit 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Der WTI-Preis gibt 0,3 Prozent auf 95,75 Dollar je Barrel nach. Nachlassende Angebotssorgen drücken die Preise. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte gestern Abend weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern. In einem ersten Schritt hatte die IEA Anfang März bereits 62,7 Millionen Barrel Rohöl freigeben.

Euro hat gegenüber dem Dollar das Nachsehen Die Aussicht auf schnell steigende Zinsen in den USA verleiht dem Dollar zum Wochenschluss erneut Rückenwind. Der Dollar-Index kratzt erstmals seit fast zwei Jahren wieder an der psychologisch wichtigen 100-Punkte-Marke. Er steigt in der Spitze um 0,2 Prozent auf 99,91 Stellen. Im Gegenzug fällt der Euro zum Dollar auf ein Einmonatstief von 1,0854 Dollar. Für eine Feinunze Gold werden 1929 Dollar gezahlt.

Post-Chef Appel ist neuer Aufsichtsratschef der Telekom Der amtierende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Frank Appel, ist auf der gestrigen Hauptversammlung der Deutschen Telekom zum neuen Aufsichtsratschef gewählt worden. Zuvor hatten institutionelle Aktionärsschützer scharfe Kritik an der Wahl des 60-jährigen Post-Chefs wegen Ämterhäufung geübt und angekündigt, gegen ihn zu stimmen.

Formel-1-Fahrer begrüßen Pläne von Audi und Porsche Rekordweltmeister Lewis Hamilton und der aktuelle Champion Max Verstappen haben die Formel-1-Pläne von Audi und Porsche begrüßt. "Es ist großartig, dass wir neue Hersteller in unserem Sport bekommen. Es ist großartig, dass wir uns weiterentwickeln. Wir heißen sie willkommen", sagte Mercedes-Star Hamilton. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der Audi AG hatten gestern "Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1" bestätigt.

Zalando-Ex-Co-Chef Ritter kassierte 89 Millionen Euro Der wohl bestbezahlte Chef eines DAX-Unternehmens 2021 wird ab Juni Privatier sein. In seinem letzten Jahr an der Spitze des Modeversenders Zalando hat Rubin Ritter eine Vergütung von 89 Millionen Euro erhalten, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Der Löwenanteil davon entfällt auf Aktienoptionen, die Ritter in den Jahren 2011, 2013 und 2014 erhalten hat - zum Großteil noch vor dem Börsengang von Zalando.

Erneute Millionenzahlung an Evotec Im MDAX gehört die Evotec-Aktie zu den gefragtesten Werten. Die Biotechfirma teilte am Morgen mit, in der bestehenden Neurologie-Kooperation mit Bristol-Myers Squibb (BMS) sei ein weiteres Forschungsprogramm ausgewählt worden. Dies löse eine weitere Zahlung in Höhe von 16 Millionen Dollar an Evotec aus. Evotec und BMS arbeiten an Ansätzen zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen, darunter auch der Alzheimer-Krankheit.