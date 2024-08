liveblog Erleichterung zum Wochenende? DAX zum Start etwas höher erwartet Stand: 09.08.2024 07:48 Uhr

Gestern hatten positive Jobdaten in den USA für deutliche Gewinne an der Wall Street gesorgt. Am letzten Handelstag einer turbulenten Börsenwoche wird der deutsche Aktienindex zum Start etwas höher erwartet.

Eine ereignisreiche Woche an der Börse für Anlegerinnen und Anleger neigt sich dem Ende zu. Nach den weltweiten Kurseinbrüchen am Montag folgte die Beruhigung zur Wochenmitte, dann wieder Nervosität - und zum Wochenende nun etwas Entspannung?

Die US-Börsen legten gestern mit deutlichen Gewinnen bis Handelsschluss vor. Der deutsche Aktienindex wird zum Handelsstart ebenfalls höher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX zum Start 0,3 Prozent höher bei 17.733 Punkten. Gestern schloss das Börsenbarometer bei einem Plus von 0,37 Prozent auf 17.680 Punkten.

Für den DAX gehe es wieder Stück für Stück nach oben, konstatierte der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Die massive Abwärtsdynamik, die Anfang August begonnen habe, sei nun den vierten Tag in Folge nach unten gestoppt worden.

Nach oben sieht der Experte die nächste wichtige Widerstandslinie bei 17.918 Punkten. Dies ist das untere Ende der im Tages-Chart vor einer Woche entstandenen Kurslücke. Für den DAX zeichnet sich somit doch noch ein versöhnlicher Wochenausklang ab, nachdem ihn die heftigen Turbulenzen zu Wochenbeginn noch bis fast auf 17.000 Zähler zurückgeworfen hatten.

Erleichterung hatte es gestern Abend an den New Yorker Börsen gegeben. Die Veröffentlichung der neuen Arbeitslosenzahlen kam bei den Anlegern gut an und schob die großen US-Indizes bis Handelsschluss an. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen bei 233.000 und gingen damit so stark zurück wie seit rund elf Monaten nicht mehr. Rezessionssorgen um die größte Volkswirtschaft der Welt haben damit etwas nachgelassen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,8 Prozent höher auf 39.446 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,9 Prozent auf 16.660 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,3 Prozent auf 5.319 Stellen zu.

Die Veröffentlichung der neuen Arbeitslosendaten in den USA hat nicht nur die US-Börsen angeschoben, sondern auch den asiatischen Märkten zunächst Auftrieb verliehen. Die japanischen Börsen stehen kurz davor, die enormen Verluste vom Montag wieder wettzumachen. In Tokio kämpft der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss darum, die Woche mit einem Plus zu beenden. Derzeit notiert der Index 0,16 Prozent tiefer bei 34.760 Punkten.

Der Yen geriet ins Rutschen, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer übermäßigen Zinssenkung in den USA reduzierten. "Die Aussicht auf ein besser als befürchtetes US-Wachstum und einen schwächeren Yen schränken die fundamentalen und technischen Risiken ein, die zu der extremen Volatilität zu Beginn der Woche geführt haben", sagte Kyle Rodda, ein leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com.

Unterstützt wurde die gute Stimmung an Asiens Börsen außerdem von den neusten Verbraucherdaten aus China, die zeigten, dass die Verbraucherinflation im Juli bei 0,5 Prozent lag und damit über den Prognosen von 0,3 Prozent. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Gefahr eines Abgleitens der Wirtschaft in eine völlige Deflation geringer ist.

Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 2.878 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent auf 3.354 Punkte.

Bei den Rohstoffen gaben die Rohölpreise heute nach, dürften aber auf Wochenbasis aufgrund von Angebotsängsten inmitten des sich ausweitenden Nahostkonflikts, bei dem Israel auf einen drohenden Angriff des Irans und seiner Stellvertreter wartet, ordentlich zulegen. Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 79,25 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent fester bei 76,32 Dollar.

Es wird ernst mit der neuen Fabrik des taiwanischen Chipherstellers TSMC im "Silicon Saxony" in Dresden. "Am 20. August erfolgt der Spatenstich für dieses Joint Venture", sagte Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender des deutschen Halbleiterherstellers Infineon, der mit zehn Prozent an dem Werk beteiligt ist, der "Süddeutschen Zeitung". Auch der Bau der neuen Infineon-Fabrik im Norden von Sachsens Landeshauptstadt komme gut voran. Ab September 2025 sollten die Maschinen kommen und im Jahr darauf die Produktion beginnen. "Da sind wir also voll im Plan." Infineon will fünf Milliarden Euro in diese Erweiterung seiner Produktion in Dresden stecken - und damit über 1.000 neue Jobs schaffen.

Paramount hat als zweiter US-Medienkonzern in zwei Tagen Milliarden auf seine TV-Sender abgeschrieben. Das Unternehmen, zu dem unter anderem MTV und Nickelodeon gehören, verwies unter anderem auf sinkende Gewinnerwartungen und Abonnentenzahlen im US-Kabelfernsehen. Die Wertberichtigung beläuft sich auf knapp sechs Milliarden Dollar. Erst am Vortag hatte Warner Bros. Discovery 9,1 Milliarden Dollar auf seine TV-Kanäle wie CNN und Discovery abgeschrieben. US-Kabelfernsehen war einst ein verlässlicher Geldbringer für Hollywood, doch inzwischen gehen Zuschauer und Werbedollar verstärkt ins Streaming.

Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal erneut einen Verlust gemacht. Unter dem Strich fiel wegen einer leichten Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von gut 143 Millionen Euro an, wie der MDAX-Konzern heute mitteilte. Ein Jahr zuvor war noch ein milliardenschwerer Fehlbetrag angefallen. Das Unternehmen habe den Wert seines Immobilienportfolios um 1,6 Prozent abgewertet, hieß es. Kumuliert habe das Portfolio der LEG seit dem Höchstwert Mitte 2022 knapp 17 Prozent an Wert verloren. Für das Gesamtjahr zeigt sich der Immobilienkonzern für den operativen Gewinn zuversichtlicher.