marktbericht DAX zum Start tiefer erwartet Auf und ab an der Börse geht weiter Stand: 08.08.2024 08:05 Uhr

Die Turbulenzen an der Börse dürften noch nicht ganz ausgestanden sein. In New York gingen die großen Indizes gestern mit einem Minus aus dem Handel. Zum Handelsstart dürfte es auch beim DAX erst einmal nach unten gehen.

Die Märkte dürften auch Richtung Wochenende weiter nervös bleiben. Nach dem weltweiten Abrauschen der Kurse Anfang der Woche hatte an vielen Märkten eine Gegenbewegung eingesetzt. Gestern schloss der DAX noch angefeuert von den US-Indizes 1,5 Prozent höher bei 17.615 Punkten. Die Erholung dürfte am Morgen aber erst einmal gestoppt werden: Der Broker IG taxiert den DAX zum Handelsstart 0,92 Prozent tiefer bei 17.453 Punkten.

Dass Anleger an der Börse weiter angespannt bleiben, zeigt auch das Kursminus an der Wall Street gestern, dem der DAX heute folgen dürfte. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging gestern mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 38.763,45 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,8 Prozent und der technologielastige Nasdaq büßte 1,0 Prozent ein. Die Wall Street gab ihre anfänglichen Gewinne im Verlauf wieder ab.

Alle Augen sind nun auf die nächsten Konjunkturdaten gerichtet, um mehr Klarheit über die Aussichten für die Wirtschaft zu gewinnen. Ein überraschend langsamer Stellenaufbau und eine steigende Arbeitslosigkeit im Juli schürten zuletzt Ängste vor einem Einbruch der größten Wirtschaft der Welt. Nun wird sich zeigen, ob auch die Anträge wie von Experten erwartet auf 240.000 von zuvor 249.000 zurückgehen.

Nach dem jüngsten Kursrutsch an den weltweiten Aktienmärkten zeichnet sich an den asiatischen Märkten eine Stabilisierung ab. Anleger setzen auf Erholung der Märkte und nutzen die niedrigeren Kurse zum Einstieg. Experten zufolge könnte der heutige Handelstag in Asien richtungsweisend sein. "Die heutige Sitzung in Asien könnte wichtig sein, da viele den Einbruch in der Hoffnung gekauft haben, dass wir echte Anschlusskäufe und eine Aufwärtsdynamik sehen werden", sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 35.148 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher. Größte Stütze im Nikkei war vor allem der Chipausrüster Lasertec, dessen Aktien um 22 Prozent in die Höhe schossen. Das Unternehmen hatte zuvor eine 25-prozentige Steigerung des Jahresüberschusses in Aussicht gestellt. "Der heimische Markt wird noch eine Weile auf und ab gehen, da die Anleger noch eine Weile nach einem angemessenen Niveau für den Nikkei suchen werden", sagte Shuutarou Yasuda, Marktanalyst bei Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. "Heute hielten sich die Rückgänge in Grenzen, da Aktien mit robusten Gewinnen zulegten."

Die Shanghaier Börse notierte nahezu unverändert bei 2.872 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent.

Am Rohstoffmarkt stieg der Ölpreis den dritten Tag in Folge. Der Nahe Osten bereitet sich nach der Tötung hochrangiger Mitglieder der militanten Gruppen Hamas und Hisbollah in der vergangenen Woche auf eine mögliche neue Angriffswelle durch den Iran und seine Verbündeten vor. "Jede Eskalation des Konflikts im Nahen Osten könnte das Risiko von Versorgungsunterbrechungen aus der Region erhöhen", sagte Daniel Hynes, Analyst bei der Australia and New Zealand Banking Group. Zudem zeigten US-Daten einen Rückgang der Rohöllagerbestände. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 78,57 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 75,56 Dollar.

Großaufträge für Softwarelizenzen und die anhaltend hohe Nachfrage nach Elektrifizierung haben Siemens im Frühjahr ein Umsatzplus beschert. Siemens-Chef Robert Busch verwies auf einige größere Lizenzverträge für Industrie-Software. "Das industrielle Automatisierungsgeschäft bleibt allerdings weiterhin herausfordernd", räumte er ein. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um fünf Prozent auf 18,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft legte um elf Prozent zu auf drei Milliarden Euro. Der Siemens-Aufsichtsrat will zudem mit einer Erweiterung des Vorstands den Wandel zum Technologiekonzern beschleunigen. Das Führungsgremium wird zum 1. Oktober um zwei auf sieben Mitglieder aufgestockt.

Der Versicherer stockt sein Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr auf 1,5 Milliarden Euro auf. Der Konzern will von Mitte August bis Jahresende eigene Aktien für weitere 500 Millionen Euro erwerben, wie die Allianz mitteilte. Den im Februar angekündigten Rückkauf über eine Milliarde Euro hatte sie bereits vor zwei Wochen ausgeschöpft, zu einem Durchschnittspreis von 263,75 Euro. Damit erreichen die Rückkäufe 2024 das Niveau des Vorjahres. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal den Gewinn überraschend gesteigert. Das operative Ergebnis sei um vier Prozent auf 3,93 Milliarden Euro geklettert.

Gestützt auf ein robustes Kundenwachstum hat die Telekom Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal erneut gesteigert. Außerdem hob der Bonner Konzern sein Jahresziel für den Barmittel-Zufluss leicht an. Der Konzernumsatz stieg den Angaben zufolge um 4,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn um 7,8 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Im Europa-Geschäft sei das Betriebsergebnis mit einem Plus von 8,9 Prozent so hoch ausgefallen wie noch nie in der Firmengeschichte.

Die Zurich Insurance Group hat im ersten Halbjahr dank gut laufender operativer Geschäfte und trotz Kosten für Naturkatastrophenschäden mehr verdient. Der Betriebsgewinn stieg um sieben Prozent auf den Rekordwert von 3,99 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand mit 3,03 Milliarden Dollar um 21 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Eigenkapitalrendite basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern erreichte mit 25,0 Prozent einen Rekordwert und lag deutlich über der Zielvorgabe von mehr als 20 Prozent.

Ströer stellt sich bei seinem wichtigsten Umsatztreiber Außenwerbung auf ein langsameres Wachstum ein als zuletzt. Für das dritte Quartal rechnet der Vorstand in diesem Segment mit einem Plus von rund zehn Prozent. Der Teilbereich mit digitaler Außenwerbung dürfte dagegen um mehr als ein Fünftel zulegen, wie der im MDAX notierte Außenwerbespezialist heute mitteilte. Auf Konzernebene kletterte der Erlös im zweiten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent auf knapp 512 Millionen Euro.

Kurz nachdem Infineon den Abbau oder die Verlagerung von insgesamt 2.800 Jobs angekündigt hat, will der Chiphersteller eine neue Fabrik in Malaysia eröffnen. Die ersten Produkte des Werks in Kulim sollen im Herbst an die Kunden gehen, wie Infineon-Vorstand Rutger Wijburg sagt. Bis Ende 2026 oder Anfang 2027 soll die erste Phase, in die Infineon zwei Milliarden Euro investiert, komplett hochgefahren sein. Allerdings hat der Konzern bereits einen weiteren Ausbau der Fabrik in einer zweiten Stufe für bis zu fünf Milliarden angekündigt. In der neuen Fabrik setzt Infineon auf Siliziumkarbid als Grundstoff seiner Halbleiter.

Das Novartis-Mittel Fabhalta hat die FDA-Zulassung für die Reduktion der Proteinurie bei Patienten mit Immunoglobulin A-Nephropathie (IgAN) erhalten, die dem Risiko eines schnellen Voranschreitens der Krankheit ausgesetzt sind. Das geht aus Angaben auf der Webseite der US-Zulassungsbehörde hervor. Ein Merkmal der Krankheit ist die sogenannte Proteinurie, also das Ausscheiden von Eiweiss im Urin. Bei knapp einem Drittel der an Proteinurie leidenden Patienten besteht die Gefahr, dass sie innerhalb von zehn Jahren ein Nierenversagen erleiden und dadurch eine Transplantation benötigen oder auf Dialyse angewiesen sind.

Der Wegfall des Nebenkostenprivilegs beschert dem Mobilfunk- und TV-Anbieter einen Neukundenschub. Wegen gestiegener Marketingausgaben seien der operative Gewinn und der Barmittel-Zufluss jedoch zurückgegangen, teilte der Konzern mit. "Die Ergebnisse des ersten Halbjahres spiegeln die Erwartungen für das 'Jahr des Übergangs' wider." An seinen Gesamtjahreszielen hielt das Unternehmen fest. Es peile einen operativen Gewinn zwischen 495 und 515 Millionen Euro sowie einen Barmittel-Zufluss von 260 bis 280 Millionen Euro an. Zur Nachfolge des scheidenden Chefs Christoph Vilanek machte Freenet keine Angaben.

Der Medienkonzern Warner Bros. Discovery greift wegen des Niedergangs des klassischen TV-Geschäfts zu einer Milliarden-Abschreibung. Warner schrieb auf seine TV-Sender wie CNN und Discovery 9,1 Milliarden Dollar ab. Vor allem in den USA sinken schon lange die Werbeeinnahmen im linearen TV, unter anderem weil Zuschauer aus dem Kabelfernsehen zum Streaming abwandern. Warner hatte zudem jüngst lukrative Senderechte für die US-Basketball-Liga NBA verloren. Im Streaming stieg die Zahl der Kunden bei Warner binnen drei Monaten um 3,6 Millionen auf 103,3 Millionen.

Die australische Fluggesellschaft Qantas kürzt ihrem früheren Chef Alan Joyce wegen des Imageschadens und Problemen beim Kundenservice rückwirkend die Bezüge. Sein Gehalt werde um 9,26 Millionen australische Dollar (rund 5,52 Millionen Euro) reduziert, teilte Qantas heute mit. Zudem werden die kurzfristigen Anreize für die betroffenen aktuellen und ehemaligen Führungskräfte um 33 Prozent zusammengestrichen. Eine Untersuchung habe "Fehler" des Managements offen gelegt, die zu erheblichen Reputations- und Serviceproblemen führten, ohne dass vorsätzliches Fehlverhalten festgestellt wurde. Joyce, der im September 2023 in den Ruhestand ging, erhielt laut Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtvergütung von 21,4 Millionen australischen Dollar.

Der weltgrößte Düngemittelhersteller Nutrien übertrifft im zweiten Quartal dank gestiegener Nachfrage in Überseemärkten die Gewinnerwartungen der Analysten. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei auf 2,34 Dollar gestiegen, teilte der kanadische K&S-Rivale am Mittwoch mit. Analysten hatten im Schnitt mit 2,21 Dollar gerechnet, wie aus Daten von LSEG hervorgeht. Nach dem starken Preisanstieg infolge des Ukraine-Kriegs im vergangenen Jahr hatte sich die Nachfrage der Landwirte nach Düngemitteln zuletzt wieder erholt. Der Kaliabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,38 Millionen Tonnen auf 3,56 Millionen Tonnen.