marktbericht Vor Fed-Entscheidung DAX geht gestärkt in "Super-Mittwoch" Stand: 12.06.2024 07:27 Uhr

Der DAX startet vorsichtig optimistisch in den "Super-Mittwoch". Die Investoren warten heute sowohl auf den US-Inflationsbericht für den Mai sowie den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wenige Stunden später.

Die Anleger gehen bei deutschen Aktien vorsichtig optimistisch in den "Super-Mittwoch". Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor Start des Xetra-Handels 0,25 Prozent erholt auf 18.416 Punkte. Gestern hatte noch die anhaltende Verunsicherung nach der Europawahl dem deutschen Aktienmarkt zu schaffen gemacht. Der DAX verlor am Ende 0,68 Prozent auf 18.369 Punkte.

Seit Tagen warten Anleger außerdem gespannt auf neue Zinssignale für die US-Geldpolitik. Heute dürften sie nun die nächsten Impulse für den Aktienmarkt geben. Der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets prägte den Begriff "Super-Mittwoch", weil dem neben dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. Experten zufolge könnte diese seltene Konstellation im Tagesverlauf zu außerordentlichen Marktentwicklungen führen.

Am Abend wird fest damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins unverändert in Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen wird. Allerdings könnten die Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung und die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell Hinweise auf die weitere Zinspolitik und eine erste Zinssenkung liefern - genauso wie die zuvor veröffentlichten Inflationsdaten.

Noch legen die Zinserwartungen der Notenbanker drei Zinssenkungen in diesem Jahr nah. Doch diese Einschätzung dürfte überholt sein und korrigiert werden. "Die Fed-Mitglieder könnten eine, maximal zwei Zinsschritte in diesem Jahr erwarten", heißt es in einem Ausblick der DZ Bank. Zudem dürften die Projektionen eine höhere erwartete Inflation ausweisen.

Schwache Daten zu den Verbraucherpreisen kamen heute bereits aus China: Die Inflation im Mai bleibt stabil, während sich der Rückgang der Erzeugerpreise verlangsamte. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 0,3 Prozent und erreichte damit den gleichen Wert wie im April, wie Daten des Nationalen Statistikbüros (NBS) am Mittwoch zeigten. Verglichen mit dem Vormonat April gaben die Verbraucherpreise allerdings um 0,1 Punkte nach.

"Ich denke, der Deflationsdruck hat noch nicht nachgelassen", sagte Zhiwei Zhang von der Investmentgesellschaft Pinpoint Asset Management. "Die Verbraucherpreisinflation ist im Monatsvergleich leicht negativ. Die Verbesserung der Erzeugerpreisinflation ist hauptsächlich auf Rohstoffpreise wie Kupfer und Gold zurückzuführen, die nicht die Binnennachfrage in China selbst widerspiegelt."

Die Inflationsdaten aus China dämpfen den Appetit der Anleger in Asien. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3.026 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3.536 Punkte, während der Hang-Seng-Index in Hongkong seine vorherigen Verluste ausweitete und um 1,2 Prozent nachgab, belastet auch von einem 27-prozentigen Kursrutsch der China Evergrande New Energy Vehicle Group. Die Tochter des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande hatte zuvor vor einem Verlust von Vermögenswerten gewarnt.

In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 38.826 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent tiefer bei 2.753 Punkten. Für weitere Weichenstellungen warteten die Marktteilnehmer auf die US-Inflationsdaten und aktualisierte Zinsprognose der Fed.

Die Wall Street fand gestern keine gemeinsame Richtung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Ende 0,31 Prozent tiefer bei 38.747 Punkten. Technologieaktien zeigten sich hingegen sehr robust und bescherten den Tech-Indizes im Gegenzug neue Rekordstände. Der Nasdaq 100 lag 0,71 Prozent höher bei 19.210 Stellen. Der breiter gefasste S&P 500, der sowohl Technologie- als auch Standardaktien enthält, ging bei 5.375 Zählern um 0,27 Prozent höher mit einer neuen Bestmarke aus dem Handel.

Damit setzte sich die Zweiteilung an den US-Börsen fort. Während Technologieaktien unter der Führung von Platzhirsch Nvidia vom Megathema "Künstliche Intelligenz" getrieben werden, herrscht bei den Standardaktien schon länger Tristesse. Auf Zinssenkungen der Notenbank hofft indes der gesamte Markt.

Die USA erwägen offenbar eine weitere Verschärfung des Verbots für den Export hochmoderner Computerchips nach China. Bei den aktuellen Gesprächen drehe es sich um die Prozessor-Architektur "Gate All-Around" (GAA), schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. GAA dient dazu, die Leistungsfähigkeit von Halbleitern zu steigern und ihren Strombedarf zu verringern. Nvidia und Intel wollten sich zu einem möglichen Embargo nicht äußern.

Trotz aller Warnungen aus der Wirtschaft wird die EU-Kommission heute offenbar mitteilen, dass sie ab dem nächsten Monat vorläufig Sonderzölle von bis zu 25 Prozent für Elektrofahrzeuge aus China verhängen wird. Dies berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aus der europäischen Autoindustrie gibt es dafür wenig Unterstützung. Insbesondere die deutschen Autobauer sind stark vom Absatz in China abhängig - und fürchten daher Vergeltungsmaßnahmen aus Peking.

Zu Jahresbeginn mussten die deutschen Autohersteller einer Analyse zufolge im internationalen Vergleich einen Dämpfer hinnehmen. "Mit einem Umsatzminus von 1,7 Prozent und einem Gewinneinbruch um ein Viertel entwickelten sich die drei deutschen Autokonzerne insgesamt deutlich schlechter als die Mehrheit ihrer Wettbewerber", teilte die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY mit. Zusammengenommen machten Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz einen Umsatz von rund 148 Milliarden Euro. Das war demnach immer noch der zweithöchste Wert in einem ersten Quartal seit die Studie erstellt wird.

Der US-Autoriese General Motors stützt seine Robotaxi-Firma Cruise mit einer Finanzspritze von 850 Millionen Dollar. Damit gewinne man Zeit, um die strategischen Überlegungen zur Zukunft von Cruise abzuschließen, sagte GM-Manager Paul Jacobson gestern. Cruise war unter den Vorreitern beim autonomen Fahren und hatte ehrgeizige Expansionspläne. Doch dann gab es im Oktober einen Unfall, danach wurden alle Fahrten für Monate ausgesetzt.

Der Autozulieferer Stabilus kämpft weiter mit der schwachen Branchenlage und stutzt seine Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr. Das Management kappte den Ausblick spürbar. Der Umsatz soll sich im Geschäftsjahr 2023/24 (Ende September) noch auf 1,3 bis 1,35 Milliarden Euro belaufen, wie der MDAX-Konzern am Dienstagabend mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) dürfte zwischen 11,7 und 12,3 Prozent liegen. Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 6,7 Prozent.

Der US-Softwarekonzern Oracle kündigte am Dienstagabend nach US-Börsenschluss einen Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Technologie-Riesen Microsoft und dem ChatGPT-Erfinder OpenAI an, welche die Cloud-KI-Plattform des Windows-Konzerns auch auf Oracle-Datencenter erweitern soll. Außerdem will der Suchmaschinenriese Google Oracle-Datenbanktechnik in seiner Cloudplattform anbieten. Die Oracle-Aktie machte im nachbörslichen US-Handel einen Sprung um mehr als acht Prozent nach oben.