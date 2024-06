marktbericht Vor EZB-Entscheidung Erholung vom schwachen Vortag Stand: 05.06.2024 07:35 Uhr

Anleger bleiben angesichts der bevorstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank zurückhaltend. Dennoch dürfte der DAX heute mit einem leichten Plus in den neuen Handelstag starten.

Den Rückschlag im DAX dürften heute wieder einige Käufer nutzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 18.500 Punkte. Tags zuvor war er mit 18.365 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Wochen abgesackt.

Auch heute dürfte aber Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) morgen spürbar sein. Etwas Auftrieb geben leichte Zuwächse der US-Indizes nach dem europäischen Handelsende. Charttechnisch dürfte sich der DAX zunächst zwischen der 50-Tage-Durchschnittslinie auf der Unterseite bei 18.330 Punkten und der 21-Tage-Linie bei 18.650 Punkten bewegen.

Am Abend steht die Überprüfung der Index-Zusammensetzungen der Deutschen Börse an. Dabei müssen sich SMA und Morphosys voraussichtlich aus dem MDAX verabschieden. Dem Datenanbieter LSEG zufolge reichen die jeweiligen Marktkapitalisierungen des Streubesitzes des Solarindustrie-Zulieferers und der Biotechfirma nicht für einen Verbleib im deutschen Nebenwerte-Index. Ein möglicher Kandidat für den Aufstieg in den MDAX ist TUI.

In Asien ziehen konjunktursensible Aktien nach schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten die Märkte nach unten. Die Zahl der offenen Stellen in den USA war im April auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gefallen. "Die Wall Street ist über Nacht gestiegen, nachdem die Arbeitsmarktdaten dazu beigetragen haben, die Renditen der US-Staatsanleihen zu senken", sagte Shoichi Arisawa vom Finanzdienstleister IwaiCosmo: "Aber der Yen stieg, was sich negativ auf japanische Aktien auswirkte."

In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 38.527 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 1,2 Prozent tiefer bei 2.755 Punkten. Ein Lichtblick war die Aktie des japanischen Start-ups Astroscale, das sich mit der Entsorgung von Weltraumschrott beschäftigt und bei seinem Debüt an der Tokioter Börse heute um 51 Prozent nach oben sprang.

Die Shanghaier Börse notierte trotz guter Konjunkturdaten nahezu unverändert bei 3.088 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.619 Punkten. Chinas Dienstleistungssektor ist im Mai so stark gewachsen wie seit zehn Monaten nicht mehr und hat damit den Arbeitsmarkt beflügelt: Erstmals seit Januar ist die Zahl der Beschäftigten wieder gestiegen. Dies geht aus einer Umfrage von Caixin im Privatsektor hervor, die auf eine anhaltende Erholung im zweiten Quartal hindeutet.

Bei der Unterhauswahl in Indien wird die Partei von Ministerpräsident Narendra Modi wohl dramatisch schlechter abschneiden als noch kurz nach Schließung der Wahllokale vorhergesagt. Indische Medien berichteten am Dienstagabend unter Berufung auf das Ergebnis nach Auszählung nahezu aller Stimmen, Modis Parteien-Allianz NDA komme auf etwa 290 Sitze im Unterhaus - zur Mehrheit benötigt sie 272.

Das Ergebnis hat Anleger aufgeschreckt. Die Kurse an der indischen Börse sackten gestern um bis zu 8,5 Prozent ab. Auch im frühen Handel erholte sich der Leitindex Nifty50 heute nur kaum. Am Montag waren die Börsen noch deutlich gestiegen in der Annahme, dass die NDA-Koalition eine Zweidrittelmehrheit erreichen könne und es weitere Jahre starken Wirtschaftswachstums und wirtschaftsfreundlicher Reformen gebe.

Die US-Börsen haben gestern keine klare Linie gefunden und dabei mehrfach das Vorzeichen gewechselt. Letztlich gingen die großen Aktienindizes der Wall Street leicht höher bei nur geringen Schwankungen aus dem Handel. Der Dow Jones, der Leitindex der Standardwerte, hielt sich am besten. Das führende Börsenbarometer rang lange mit seinem Schlussniveau und ging letztlich bei 38.711 Zählern um 0,36 Prozent moderat höher aus dem Handel. Sowohl der marktbreite S&P-500-Index als auch die Technologiebörse Nasdaq rückten leicht um 0,15 Prozent vor.

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock und der US-Hedgefonds Citadel unterstützen die Gründung einer neuen nationalen Börse in Texas. Die Branchengrößen wollen mit dem Schritt die steigenden Compliance-Kosten der Nasdaq und der NYSE sowie neue Zielvorgaben für die Diversität von Nasdaq-Vorständen in Frage stellen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Texas Stock Exchange (TXSE) wolle die Registrierungsunterlagen noch in diesem Jahr bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen und bereits 2025 mit dem Handel beginnen.

Nur wenige Monate nach einem ersten Angriff ist Europas größte Laborkette Synlab erneut Opfer einer Cyberattacke geworden. Das britische Unternehmen Synnovis, an dem Synlab beteiligt ist, sei bereits am Montag angegriffen worden, teilte Synlab gestern nach Börsenschluss mit. Experten sollen nun die Auswirkungen der Attacke prüfen. Andere Synlab-Unternehmen und -Standorte seien nicht betroffen.

Eine Richterin im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Strafzahlung in einem Glyphosat-Prozess gegen Bayer von 2,25 Milliarden auf 400 Millionen Dollar zusammengestrichen. In einer Entscheidung vom Dienstag gab Richterin Susan Schulman einigen Einsprüchen von Bayer statt. Bayer kündigte dennoch an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Intel holt bei seiner neuen Chipfabrik in Irland den Finanzinvestor Apollo an Bord. Apollo wird der führende Investor beim Erwerb eines Anteils von 49 Prozent an der Fab 34 genannten Anlage, wie Intel mitteilte. Der Kaufpreis wurde auf elf Milliarden Dollar beziffert.

Das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte soll morgen einen vierten Testflug absolvieren. Um 14.00 Uhr MEZ werde sich ein 120-minütiges Startfenster öffnen, teilte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit. Abheben zu dem rund einstündigen Testflug soll das unbemannte "Starship" am Weltraumbahnhof von SpaceX im US-Bundesstaat Texas.